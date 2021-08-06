Для 112 домов в Барнауле вынужденно продлили отключение горячей воды

Специалисты СГК восстанавливают подачу горячей воды потребителям контура Барнаульской ТЭЦ-2 после гидравлики и ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"В процессе заполнения тепловых сетей были обнаружены новые дефекты, влияющие на подачу горячей воды. Специалисты уже приступили к их устранению и продолжат работать в выходные. Задержка запуска составит 1-2 дня, – говорят в компании", – сказано в сообщении.

Для части домов подача ресурса невозможна из-за работ на тепловых сетях в рамках летней ремонтной кампании.

По плану 9 августа ресурс будет запущен для всех живущих рядом потребителей.