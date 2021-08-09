Новый статус на каждый день: Tele2 запустил услугу по смене названия сети

Оператор Tele2 предложил клиентам самим выбирать название сети на экране мобильного телефона. Это может быть имя любимого человека, необычный хештег, ник в компьютерной игре, название аккаунта в социальных сетях, любимой футбольной команды или просто весёлый статус на каждый день. Для названия следует использовать латинские буквы и цифры, не более 15 символов.

"Мы запускаем не только серьёзные инновационные продукты, но и необычные развлекательные "фишки" для наших клиентов. Tele2 меняет правила и предлагает изменить название сети в своём смартфоне с привычного на уникальное. Уверен, это прекрасная возможность показать свою индивидуальность и выделиться из толпы", – сказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Развлекательная "фишка" может быть использована и в бизнес-целях. Например, возможность установить уникальное имя сети пригодится инстаблогерам, которые часто включают скриншоты или скринкасты в контент своего блога.

Результаты пилотирования проекта показали, что услуга востребована у клиентов. Самыми популярными вариантами у участников пилота стали: географические названия, имена людей, названия брендов и компаний. Интересно, что некоторые абоненты по-своему переименовали текущее название сети: Tele2forever, Tele25G, Tele2theBest, Tele2Boom, NewTele2. Среди необычных идей у участников эксперимента – KUKUSIKI, Zuzliki и Bambaleilo.

На мировом и российском телеком-рынке мобильные операторы нередко используют название сети в смартфоне в качестве маркетингового инструмента. Например, компании изменяли значок идентификатора сети на 5G, чтобы сделать анонс запуска услуг пятого поколения, или устанавливали другое название сети в телефонах своих клиентов для рассказа о рекламных кампаниях и проектах.

Клиентам Tele2 для подключения услуги необходимо отправить USSD-запрос *709*1#. Абонент получит SMS с описанием опции, а в ответ направит свой вариант названия сети, оно изменится автоматически. При отключении услуги на экране смартфона вновь появится привычное название Tele2.

Стоимость опции составит 50 рублей в месяц. Чтобы клиенты смогли попробовать и оценить новое предложение, в первые два дня оно доступно бесплатно. Изменить название сети за месяц можно неограниченное количество раз. Подробнее о новой услуге – на официальном сайте компании.