В компании "Мартика" подвели первые итоги участия в нацпроекте "Производительность труда"

На ООО "Мартика" подвели итоги шести месяцев реализации проекта "Производительность труда". Проводить улучшения на предприятии помогали эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства был выбран процесс изготовления изделий для хранения. Эксперты РЦК помогли рабочей группе предприятия проанализировать состояние потока, выявить места, где происходят основные потери, а также разработать план мероприятий по решению выявленных проблем и достижению поставленных целей.

В результате всего за шесть месяцев предприятие сократило незавершённое производство на 29%, снизило время протекания процесса на 74% и нарастило выработку на 23,6%. На складе сборочного участка внедрили адресное хранение полуфабрикатов, сырья и готовой продукции. Также сокращено время и разработаны стандарты переналадки.

Руководитель проектного офиса Тимофей Молчанов обозначил достигнутые результаты проекта и целевые ориентиры на следующие 2,5 года. Руководитель отдела по работе с персоналом Екатерина Лебедева сообщила о необходимости постоянного развития производственной системы и заинтересованности руководства компании в поддержании изменений на производстве. Она также отметила эффективную работу экспертов РЦК и рабочей группы.

За хорошую работу самых активных участников рабочей группы наградили грамотами и ценными подарками. Также на предприятии инициировали и приступили к реализации следующего проекта "Оптимизация процесса производства горшков для растений" в рамках дальнейшего этапа "Тиражирование и совершенствование".

Добавим, ООО "Мартика" является одним из крупнейших в России производителем товаров народного потребления из пластмасс методами литья под давлением и экструзионно-выдувного формования.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.