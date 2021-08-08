О тех, кто построил всё вокруг: Медиагруппа "FM-Продакшн" поздравляет с Днём строителя

День строителя – профессиональный праздник работников строительства и промышленности строительных материалов. В России его отмечают ежегодно во второе воскресенье августа.
Профессия строителя требует знаний, опыта, ответственности и смекалки, ведь от результата их работы зависит комфорт жизни людей. Вы дарите нам самое главное – надёжные дома, в которые мы возвращаемся каждый день, создаём семьи и греемся теплом домашнего очага.
Наши партнёры – это надёжные и стабильные компании города:
- группа компаний "Алгоритм";
- группа компаний "Адалин";
- строительный гипермаркет "Формула М2";
- торговый комплекс Dommer;
- производственная компания "Бетофором";
- торгово-выставочный комплекс "Республика";
- строительная компания "Селф";
- гипермаркет для стройки и ремонта "Знак";
- завод по производству силикатного кирпича и газобетона "Стройберг";
- завод "Профнастил";
- Барнаульский силикатный завод;
- производственная компания "АзияСтройИнвест";
- ООО "Фирсова Слобода" – застройщик коттеджных посёлков;
- строительная компания "Жилищная инициатива";
- инвестиционно-строительная компания "Союз";
- ЖБИ Сибири;
- торговый дом "Большой дом дерева";
- компания "Металл Профиль";
- производственная компания "Основа";
- компания по продаже кровельных и фасадных материалов "Ладья";
- строительная компания "Стройтехинжиниринг";
- инвестиционно-строительная компания "Строительный камень";
- группа компаний "Строительная перспектива".
Медиагруппа "FM-Продакшн" также поздравляет всех партнёров, причастных к строительству и ремонту.
Желаем строить прочно, крепко и надёжно. Вдохновения для интересных проектов и идей, сил для их реализации и воплощения, времени и людей на хорошую работу.
Мечтайте и стройте широко и без ограничений. Воплощайте мечты в реальность. Пусть каждый проект венчается успехом! Экономического процветания и стабильности!
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