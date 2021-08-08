О тех, кто построил всё вокруг: Медиагруппа "FM-Продакшн" поздравляет с Днём строителя

День строителя – профессиональный праздник работников строительства и промышленности строительных материалов. В России его отмечают ежегодно во второе воскресенье августа.

Профессия строителя требует знаний, опыта, ответственности и смекалки, ведь от результата их работы зависит комфорт жизни людей. Вы дарите нам самое главное – надёжные дома, в которые мы возвращаемся каждый день, создаём семьи и греемся теплом домашнего очага.

Наши партнёры – это надёжные и стабильные компании города:

группа компаний "Алгоритм";

группа компаний "Адалин";

строительный гипермаркет "Формула М2";

торговый комплекс Dommer;

производственная компания "Бетофором";

торгово-выставочный комплекс "Республика";

строительная компания "Селф";

гипермаркет для стройки и ремонта "Знак";

завод по производству силикатного кирпича и газобетона "Стройберг";

завод "Профнастил";

Барнаульский силикатный завод;

производственная компания "АзияСтройИнвест";

ООО "Фирсова Слобода" – застройщик коттеджных посёлков;

строительная компания "Жилищная инициатива";

инвестиционно-строительная компания "Союз";

ЖБИ Сибири;

торговый дом "Большой дом дерева";

компания "Металл Профиль";

производственная компания "Основа";

компания по продаже кровельных и фасадных материалов "Ладья";

строительная компания "Стройтехинжиниринг";

инвестиционно-строительная компания "Строительный камень";

группа компаний "Строительная перспектива".

Медиагруппа "FM-Продакшн" также поздравляет всех партнёров, причастных к строительству и ремонту.

Желаем строить прочно, крепко и надёжно. Вдохновения для интересных проектов и идей, сил для их реализации и воплощения, времени и людей на хорошую работу.

Мечтайте и стройте широко и без ограничений. Воплощайте мечты в реальность. Пусть каждый проект венчается успехом! Экономического процветания и стабильности!