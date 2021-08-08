Китайский блогер оценил качество продуктов в российских супермаркетах

Пользователь китайской соцсети WeChat восхитился продуктами из российских супермаркетов, а также выделил список того, что обязательно нужно попробовать. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам автора статьи, гуляя по супермаркету за границей, можно многое узнать о привычках питания местных жителей, об их стиле и предпочитаемом досуге, и даже по-новому взглянуть на привычный уклад жизни, а также приобрести необычные товары, которые не продаются на родине.

Из всех продуктов блогер выделил чёрный чай, белый хлеб, а также разнообразие молочной продукции на полках российских магазинов.

Одним из "местных деликатесов" блогер назвал "русскую колбасу".