Китайский блогер оценил качество продуктов в российских супермаркетах

Пользователь китайской соцсети WeChat восхитился продуктами из российских супермаркетов, а также выделил список того, что обязательно нужно попробовать. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам автора статьи, гуляя по супермаркету за границей, можно многое узнать о привычках питания местных жителей, об их стиле и предпочитаемом досуге, и даже по-новому взглянуть на привычный уклад жизни, а также приобрести необычные товары, которые не продаются на родине.
Из всех продуктов блогер выделил чёрный чай, белый хлеб, а также разнообразие молочной продукции на полках российских магазинов.
Одним из "местных деликатесов" блогер назвал "русскую колбасу".
Комментарии
"Некоторые из ИХ обязательно нужно попробовать".
Русский язык? Не! Не слыхали!
А вообще забавно)))
Черный чай - попробуй его найди на наших полках. Планирую переходить на зверобой и душмянку.
Молочную продукцию - её тоже нужно постараться найти.
Белый хлеб - ну тут ок, соглашусь - попробовать можно.
А вот русскую колбасу - точно не рекомендую пробовать.
Или уточните по каким таким супермаркетам он гулял.
Известный журналист Караулов во время визита в Сингапур, сдал на анализ в местную лабораторию российскую колбасу одного очень известного бренда. После получения анализа был задержан за попытку провоза на территорию Сингапура запрещённых и отравляющих веществ. Хоть плачь, хоть смейся
8.08.2021 10:43
Z
Черный чай - попробуй его найди на наших полках.
Ну дураки то ничего не могут найти, понятно. В чаях нужно немного разбираться.
В продолжение колбасной темы.
Во дворе открылось Красное и Белое.
Знакомый: там такая классная колбаса всё 1й категории, качество высший класс и цена ниже чем в Марии Ра.
Думаю: надо брать.
Стал изучать "ИХнюю" колбасу. Всё производства МСК и МСО и да 1й категории.
Внимание вопрос: как здравомыслящий человек может верить в то что колбаса, которую везли сюда неделю, стоит дешевле, может быть качественнее колбасы произведенной в соседнем дворе (Барнаульский пищевик и т.д.)?
8.08.2021 10:49
- гость -
Ну дураки то ничего не могут найти, понятно. В чаях нужно немного разбираться.
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Ну так научите.
Сайру меня тут уже научили выбирать.
Ваша очередь.
8.08.2021 10:53
Z
Покупайте крепкие сорта типа Нури, Майского и будет вам счастье.
8.08.2021 10:59
- гость -
8.08.2021 10:53
Z
Покупайте крепкие сорта типа Нури, Майского и будет вам счастье.
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Вот не поверите: стараюсь брать только их.
Но не считаю их чаями.
Вкус Нури, Майского, Гиты особо не отличается от какого-нибудь Шерхана, купленного в Светофоре.
Гринфилд из коробки, заваренный в заварнике с добавление шиповника - ещё похож на чай.
8.08.2021 10:43
Z
Вот, как раз, с хлебом самые большие проблемы. Нет хлеба в магазинах, в пекарнях тоже нужно очень постараться, одна из 10 делает нормальный хлеб. С молочкой и чаем проще, чем с колбасой
8.08.2021 11:06
Z
Вкус Нури, Майского, Гиты особо не отличается от какого-нибудь Шерхана
Шерхан не какой-нибудь, а считается лучшим даже у чифиристов. А вы тот еще гурман.
8.08.2021 11:13
- гость -
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Простите, вы верите что вам за 50руб привезли и упаковали чай из Индии?
8.08.2021 11:23
Z
Да он вообще копейки стоит на самом деле. Это трава, которая растет в Индии просто так.
Гостю 10.45 : и Вы верите Караулову? Это же полный треш. Пыталась посмотреть пару роликов на ютубе. Для какого уровня это сляпано?
Китайский блогер оценил качество продуктов в российских супермаркетах
))) ну после их натуралки в виде крыс, мышей, тараканов и чего еще они там употребляют, вполне возможно.
Колбаса и в Советские годы не была полезна, сейчас это яд.
В начале 90-х сдали в аренду подземный склад мясному производству. Те привезли коровьи головы и начали обрубать их топором в поисках мяса. Прибежали на склад крысы, все были довольны кроме коров.