На Алтае сельчанина задержали за рубку семи берёз

Житель села Верх-Чуманка Баевского района отправился в лес, чтобы заготовить дров, но попался полицейским. Об этом рассказали в региональном МВД.
"По предварительной информации, житель села Верх-Чуманка Баевского района 1973 года рождения в лесном массиве, на территории участкового Панкрушихинского лесничества, при помощи бензопилы совершил рубку семи деревьев породы берёза. Ущерб от его действий устанавливается", – сказано в сообщении ведомства.
При обыске у сельчанина изъяли спиленные берёзы, автомобиль ЗИЛ, на котором он перевозил древесину, а также бензопилу.
Мужчина свою вину признал полностью и сообщил, что срубил деревья по указанию своего знакомого.
Комментарии
Когда Павловский заводик будет обещанные сучья в лесу собирать на переработку??? Обещали на всю страну в новостях - вперёд, и с песней. Или пора директоров в спортивные полосатые костюмы переодевать?? Там налоговых нарушений на 10 лет каждому!
А за вывоз леса в китай эшелонами не возбуждают.
В Барнауле рассказали о строительстве нового квартала на "Горе"
У квартала выгодное расположение: рядом находится лес и медкластер. С точки зрения экологии это идеальное место для жизни в городе
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Вырубают Ленточный бор и застраивают высотками и никто не мешает этому.