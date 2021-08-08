На Алтае сельчанина задержали за рубку семи берёз

Житель села Верх-Чуманка Баевского района отправился в лес, чтобы заготовить дров, но попался полицейским. Об этом рассказали в региональном МВД.

"По предварительной информации, житель села Верх-Чуманка Баевского района 1973 года рождения в лесном массиве, на территории участкового Панкрушихинского лесничества, при помощи бензопилы совершил рубку семи деревьев породы берёза. Ущерб от его действий устанавливается", – сказано в сообщении ведомства.

При обыске у сельчанина изъяли спиленные берёзы, автомобиль ЗИЛ, на котором он перевозил древесину, а также бензопилу.

Мужчина свою вину признал полностью и сообщил, что срубил деревья по указанию своего знакомого.