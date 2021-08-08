Рогозин предложил вернуть смертную казнь

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться смертью, а не тюремным сроком. Об этом он сказал в эфире в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
"Я, когда ещё в Думе работал, говорил, что с моей точки зрения коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками", – сказал Рогозин.
Он добавил, что таким образом во многих случаях происходит потворство агрессору. По словам Рогозина, коррупционеры в ОПК воруют не только деньги у страны, но также своими действиями они наносят ущерб обороне и безопасности России.
Комментарии
Хорошее дело, при условии отсутствия судебных ошибок. А то сфабрикуют, расстреляют, потом власть сменится, выяснится, что ошиблись. А уже все, назад не вернешь. Может если в исполнение приводить лет через 20
Приговорённого к высшей мере наказания отправлять в космос с ближайшей ракетой. Оставлять там, на 20 лет, чтобы исключить судебную ошибку. А после, просто забывать. Рогозин)
И после этих слов застрелился, положив начало борьбы с коррупционерами.
У нас космосом клоун руководит. Печально.
На Украине кэвэнщик всей страной руководит. Там весело
Тогда его первого к стенке надо ставить. Хотя нет... первый должен быть крысинный король.
А то сфабрикуют, расстреляют, потом власть сменится, выяснится, что ошиблись
Какой ты заботливый, не боись, расстреляют условно. После выборов - реабилитируют, простят и повысят в должности
Я за!
Любая коррупция преступление против налогоплательщиков, преступление против людей в стране а значит, гос измена. Расстрел за любую коррупцию, и конфискация имущества родственников.
Вот есть же детектор лжи, он работает 100 % вероятности. Почему через него не прогоняют? Отсев тоже будет наверное 100 %.
На Украине кэвэнщик всей страной руководит. Там весело
На Украине квнщик стал президентом, а здесь президент стал клоуном. Весело и там и тут.
Он прав. Без возвращения смертной казни невозможно будет наказать изменников Родины и разрушителей космоса и Страны. Раз у нас феодализм, то и казни должны быть как при Иване Грозном.
На Украине квнщик стал президентом
А клоуном остался
Рогозин же понимает отлично, что в Роскосмосе нет коррупция. Там просто безнаказанное воровство. Так себе, законный распил бюджетных денег. За это смертную казнь вводить не нужно. Без больших денег песни писать не хочется, небо рвать типа того.
Смелое заявление. В этом вопросе главное не выйти на самого себя или более важных лиц.
Сталин же на себя не вышел. Тут кто расстрелял, тот и победил. В Китае коммунисты расстреливают коррупционеров, поменяется власть, может будут расстреливать коммунистов. Пока расстреливают удачно, стали практически первой экономикой мира
Не-не. Не надо расстреливать, пули тратить. Всенародно сжигать в пламени стартующей ракеты. Красота! Кроме того, это привлечет внимание народа к космическим достижениям, в том числе - сжиганию преступности огнем ракет!
такой всплеск коррупции трудно не заметить.
Подумал что это прикол?
8.08.2021 13:57
- гость -
Вот есть же детектор лжи, он работает 100 % вероятности. Почему через него не прогоняют? Отсев тоже будет наверное 100 %.
Тебе где такой бред в голову вдули???
в РФ нет коррупции-у нас есть дружба: док-ва коррупции потому сложно.
Вор громче всех кричит "ДЕРЖИ ВОРА " !
У Рогозина выросли доходы в 2 раза и фигура лица выросла, а результатов не видно.