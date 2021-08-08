Рогозин предложил вернуть смертную казнь

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться смертью, а не тюремным сроком. Об этом он сказал в эфире в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

"Я, когда ещё в Думе работал, говорил, что с моей точки зрения коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками", – сказал Рогозин.

Он добавил, что таким образом во многих случаях происходит потворство агрессору. По словам Рогозина, коррупционеры в ОПК воруют не только деньги у страны, но также своими действиями они наносят ущерб обороне и безопасности России.