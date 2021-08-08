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Рогозин предложил вернуть смертную казнь

, ИА "Амител"
Коррупционеров он предлагает расстреливать
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться смертью, а не тюремным сроком. Об этом он сказал в эфире в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

"Я, когда ещё в Думе работал, говорил, что с моей точки зрения коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками", – сказал Рогозин.

Он добавил, что таким образом во многих случаях происходит потворство агрессору. По словам Рогозина, коррупционеры в ОПК воруют не только деньги у страны, но также своими действиями они наносят ущерб обороне и безопасности России.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.08.2021 12:02
гость

Хорошее дело, при условии отсутствия судебных ошибок. А то сфабрикуют, расстреляют, потом власть сменится, выяснится, что ошиблись. А уже все, назад не вернешь. Может если в исполнение приводить лет через 20

8.08.2021 12:25
- гость -

Приговорённого к высшей мере наказания отправлять в космос с ближайшей ракетой. Оставлять там, на 20 лет, чтобы исключить судебную ошибку. А после, просто забывать. Рогозин)

8.08.2021 12:28
про

И после этих слов застрелился, положив начало борьбы с коррупционерами.

8.08.2021 12:29
- гость -

У нас космосом клоун руководит. Печально.

8.08.2021 12:39
гость

На Украине кэвэнщик всей страной руководит. Там весело

8.08.2021 12:47
Павсекакий

Тогда его первого к стенке надо ставить. Хотя нет... первый должен быть крысинный король.

8.08.2021 12:50
про

А то сфабрикуют, расстреляют, потом власть сменится, выяснится, что ошиблись

Какой ты заботливый, не боись, расстреляют условно. После выборов - реабилитируют, простят и повысят в должности

8.08.2021 13:28
Ас Дс

Я за!

8.08.2021 13:39
Гость

Любая коррупция преступление против налогоплательщиков, преступление против людей в стране а значит, гос измена. Расстрел за любую коррупцию, и конфискация имущества родственников.

8.08.2021 13:57
- гость -

Вот есть же детектор лжи, он работает 100 % вероятности. Почему через него не прогоняют? Отсев тоже будет наверное 100 %.

8.08.2021 14:05
Пионер

На Украине кэвэнщик всей страной руководит. Там весело

На Украине квнщик стал президентом, а здесь президент стал клоуном. Весело и там и тут.

8.08.2021 14:07
- гость -

Он прав. Без возвращения смертной казни невозможно будет наказать изменников Родины и разрушителей космоса и Страны. Раз у нас феодализм, то и казни должны быть как при Иване Грозном.

8.08.2021 14:13
гость

На Украине квнщик стал президентом

А клоуном остался

8.08.2021 14:20
Гость

Рогозин же понимает отлично, что в Роскосмосе нет коррупция. Там просто безнаказанное воровство. Так себе, законный распил бюджетных денег. За это смертную казнь вводить не нужно. Без больших денег песни писать не хочется, небо рвать типа того.

8.08.2021 14:26
- гость -

Смелое заявление. В этом вопросе главное не выйти на самого себя или более важных лиц.

8.08.2021 14:30
гость

Сталин же на себя не вышел. Тут кто расстрелял, тот и победил. В Китае коммунисты расстреливают коррупционеров, поменяется власть, может будут расстреливать коммунистов. Пока расстреливают удачно, стали практически первой экономикой мира

8.08.2021 14:35
про

Не-не. Не надо расстреливать, пули тратить. Всенародно сжигать в пламени стартующей ракеты. Красота! Кроме того, это привлечет внимание народа к космическим достижениям, в том числе - сжиганию преступности огнем ракет!

8.08.2021 14:43
людмила

такой всплеск коррупции трудно не заметить.

8.08.2021 14:47
- гость -

Подумал что это прикол?

8.08.2021 15:24
- гость -

8.08.2021 13:57
- гость -
Вот есть же детектор лжи, он работает 100 % вероятности. Почему через него не прогоняют? Отсев тоже будет наверное 100 %.

Тебе где такой бред в голову вдули???

8.08.2021 16:28
гость

в РФ нет коррупции-у нас есть дружба: док-ва коррупции потому сложно.

8.08.2021 17:04
гость

Вор громче всех кричит "ДЕРЖИ ВОРА " !

8.08.2021 17:36
- гость -

У Рогозина выросли доходы в 2 раза и фигура лица выросла, а результатов не видно.

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