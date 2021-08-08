Очередной рекорд. 26 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 26 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Также за сутки зафиксировано 277 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 64 302 человека, в т.ч. 4395 детей. Выздоровели всего 49 900 человек (+ 133). Умерло 4146 человек (+ 26), все взрослые.

По состоянию на 8 августа, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2988 человек.

Кроме этого, 506 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 778, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 237.