Очередной рекорд. 26 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 26 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Также за сутки зафиксировано 277 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 64 302 человека, в т.ч. 4395 детей. Выздоровели всего 49 900 человек (+ 133). Умерло 4146 человек (+ 26), все взрослые.
По состоянию на 8 августа, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2988 человек.
Кроме этого, 506 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 778, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 237.
Комментарии
Доктор, я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой.
А мне всё хуже и хуже...
В США половину всех новых случаев ковида генерируют всего лишь 4 штата (из 50), где самые сильные антипрививочные настроения и наименьший процент вакцинированных. Там же низкий средний уровень образования среди населения (много мигрантов).
Во всех странах одно и то же. "Умный" народ против прививок.
8.08.2021 13:47
для Допрививались
В США половину всех новых случаев ковида генерируют всего лишь 4 штата (из 50), где самые сильные антипрививочные настроения и наименьший процент вакцинированных. Там же низкий средний уровень образования среди населения (много мигрантов).
Во всех странах одно и то же. "Умный" народ против прививок.
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А до упертых антипрививочников не доходит... Они же и правда "умные"
8.08.2021 13:47
Ты кашолку свою учи щи варить
У чинушачьей перхоти сегодня двойной трудодень за воскресенье
8.08.2021 13:54
- гость -
А до упертых антипрививочников не доходит... Они же и правда "умные"
А насколько нужно быть умным что бы поставить себе прививку неизвестной фигнёй которую двигают завравшиеся?
8.08.2021 15:27
- гость -
Уровень ваш видно по вашей грамотности, точнее, ее отсутствию. Так что обсуждать с вами вопросы вакцинации и вирусологии нечего - это себя не уважать.
8.08.2021 15:27
- гость -
А насколько нужно быть умным что бы поставить себе прививку неизвестной фигнёй которую двигают завравшиеся?
-------
Ну ты и дeбил...
8.08.2021 15:04
- гость -
Ты кашолку свою учи щи варить
----------
Иди мамаше свое про щи расскажи.
Вот почему в Новосибирской области меньше 50 человек на ИВЛ, а у нас в пять (!) раз больше?! Численность населения не намного отличается. Лечат как-то по-другому там,, умеют не доводить до реанимации?
8.08.2021 15:47
- гость -
Уровень ваш видно по вашей грамотности, точнее, ее отсутствию. Так что обсуждать с вами вопросы вакцинации и вирусологии нечего - это себя не уважать.
Одна девочка хотела выйти замуж по расчету, но не смогла. Она гуманитарий.
8.08.2021 15:47
- гость -
Уровень ваш видно по вашей грамотности, точнее, ее отсутствию. Так что обсуждать с вами вопросы вакцинации и вирусологии нечего - это себя не уважать.
А мы тут разве диктант пишем или правописание обсуждаем?
8.08.2021 16:55
- гость -
Безграмотный человек не смыслит и в других серьезных вещах. Так понятней?
8.08.2021 17:01
- гость -
Безграмотный человек не смыслит и в других серьезных вещах. Так понятней?
Гуманнитарии кроме как грамотно писать больше ничё и не умеют! Так понятней? Моск то везь только и занят тем ка правильно малако написать, а то скиснетцо!
Не надоело?
Это уже стало напоминать суету вокруг религии: верю - не верю.
Как можно не верить? А кто нас всех создал?
Читай: вакцина спасет всех.
А я вот не верю, но крест ношу - родители заставляют.
Читай: не верю в вакцину, но укололся - на работе заставили.
Поверхностное сравнение, но где-то там.
Суть одна: всегда будут два лагеря - верю и не верю.
Только с религией более менее всё понятно.
По крайней мере те кто "не верю", не особо лезут к тем кто "верю."
А тут... На дню по сто раз.
Повторюсь: не надоело?
8.08.2021 17:14
Z
Не надоело?
Это уже стало напоминать суету вокруг религии: верю - не верю
Тут всё просто - тем кто заврался уже не верят!
Одна девочка хотела выйти замуж по расчету, но не смогла. Она гуманитарий.
Но у тебя то все получилось же? Ты же все правильно рассчитала?
8.08.2021 17:22
- гость -
Но у тебя то все получилось же? Ты же все правильно рассчитала?
Тебе помочь нада?
8.08.2021 17:05
- гость -
Не устал палец по клаве стучать? И, да, не надо так волноваться - для здоровья вредно!
8.08.2021 17:31
- гость -
Не устал палец по клаве стучать? И, да, не надо так волноваться - для здоровья вредно!
Десятью пальцами по клавиатуре намного удобнее и производительнее, чем одиним, попробуйте - вам понравиться очень!
Да, волнуются чёто гумманнитарии тока тут, большо то ничё не умеют кроме как гумманитарить!