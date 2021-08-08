Эксперты назвали города, где быстрее всего дорожают "однушки"

Эксперты консалтинговой группы SRG рассказали о том, в каких городах сильнее всего подорожали "однушки". Рейтинг возглавил Сочи, сообщает РИА Новости.

"Сочи возглавил рейтинг по росту стоимости однокомнатных квартир. За пять лет "однушки" подорожали на рекордные 122,09%", – сказано в сообщении.

По итогам первого полугодия 2021 года средний чек составил 5,6 миллиона рублей, тогда как в первой половине 2016 года такую квартиру можно было купить за 2,5 миллиона рублей.

Далее в рейтинге идут Иркутск и Севастополь, где квартиры дорожали в 2,7 раза медленнее. В Иркутске за однокомнатную квартиру придётся отдать 2,8 миллиона рублей, а в Севастополе – около 4,3 млн.