Российские гандболистки уступили француженкам в финале Олимпийского турнира

Российские гандболисты потерпели поражение от сборной Франции в финале Олимпийского турнира в Токио. Встреча закончилась со счётом 30:25 в пользу француженок.
Отметим, что к этим Олимпийским играм российские спортсменки подошли в статусе действующих чемпионов. На прошедшей Олимпиаде они в финале обыграли сборную Франции.
Медаль гандболисток стала 71-й в общем зачёте российской сборной. Российские спортсмены завершили выступление на Олимпиаде, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
В общем медальном зачёте сборная Олимпийского комитета России завершила выступление на Олимпиаде в Токио на пятом месте.
Комментарии
Французские негритянки-лучшие в мире гандболистки.Vive la France.
Французские негритянки-лучшие в мире гандболистки.Vive la France.
Французские негры в футбол играют куда лучше родных березовых полен
Английские негры-великие бегуны и футболисты.
Каких же мощных негров рождают земли Англии и Франции.
Жаловаться в МОК будем?