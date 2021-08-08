Российские гандболистки уступили француженкам в финале Олимпийского турнира

Российские гандболисты потерпели поражение от сборной Франции в финале Олимпийского турнира в Токио. Встреча закончилась со счётом 30:25 в пользу француженок.

Отметим, что к этим Олимпийским играм российские спортсменки подошли в статусе действующих чемпионов. На прошедшей Олимпиаде они в финале обыграли сборную Франции.

Медаль гандболисток стала 71-й в общем зачёте российской сборной. Российские спортсмены завершили выступление на Олимпиаде, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

В общем медальном зачёте сборная Олимпийского комитета России завершила выступление на Олимпиаде в Токио на пятом месте.