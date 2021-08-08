Стивен Кинг собирается написать книгу о пандемии коронавируса

Стивен Кинг напишет книгу о пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в эфире программы The View.

"Хочу написать книгу, посвящённую непосредственно коронавирусу. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно", – отметил писатель.

Кинг также рассказал, что пандемия уже повлияла не его книгу "Билли Саммерс", которая была опубликована на прошлой неделе. По сюжету герои отправлялись в круиз, но в реальной жизни в 2020 году они не смогли бы этого сделать из-за ограничений, введённых на фоне пандемии, поэтому в произведении события разворачиваются в 2019 году.