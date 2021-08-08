Лионель Месси перейдёт в ПСЖ

Лионель Месси, который покинул "Барселону" после 17 лет в клубе, присоединится к "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источников, в составе парижского клуба аргентинский форвард будет получать 40 миллионов евро в год. Подписной бонус за него составит 30 миллионов евро.

Продолжительность контракта Месси с ПСЖ – два года. Руководство парижан оставляет за собой возможность продления соглашения на один год.

Инсайдеры сообщались, что отец Месси прилетит в Париж, для того чтобы ознакомиться со всеми условиями соглашения. В "Пари Сен-Жермен" заявляли о том, что готовы устроить настоящее шоу к приходу аргентинца.