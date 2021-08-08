32 случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Случаи заражения распределились так: Усть-Коксинский район – 8, Горно-Алтайск – 7, Чемальский район – 6, Майминский район – 4, Онгудайский район – 2, Турочакский район – 2, Усть-Канский район – 2, Шебалинский район – 1.

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 19846 случаев заболевания.

За сутки выздоровели 36 пациентов. По данным на 8 августа, за весь период в регионе выздоровели 18332 человека.

Всего проведено 256589 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 464 пробы.