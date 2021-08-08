Литовские пограничники сообщили о стрельбе на границе с Белоруссией

Несколько отдельных выстрелов прозвучали на территории Белоруссии, граничащей с Литвой. Об этом сообщили литовские пограничники.

По данным ведомства, в ночь с субботы на воскресенье пограничники зафиксировали несколько сигнальных ракет.

"Литовским пограничникам не пришлось применять служебное оружие, специальные средства или акты физического принуждения", – отмечается в сообщении.

Как уточняется, с полуночи субботы до воскресенья литовские пограничники вернули в Белоруссию почти 80 нелегалов.

В пограничном комитете Белоруссии отметили, что на границе с Литвой в данный момент проводятся плановые учения.