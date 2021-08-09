Журналист Владимир Познер назвал результаты россиян на Олимпиаде заслуженным наказанием за допинговый скандал. Об этом он заявил в интервью "Матч ТВ".

"Мне кажется, что если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвёртыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворёнными этими результатами", – сказал он.

Отдельно телеведущий подчеркнул, что в этом виде спорта нет очевидного результата, как в беге или прыжках в длину. Повлиять на результат тут могут даже личная симпатия или антипатия судей. Кроме того, Познер допустил и возможное влияние политики на происходящее.

Напомним, что накануне, 8 августа, в Токио завершились летние Олимпийские игры. Российские спортсмены выступили значительно лучше, чем в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Как по общему числу наград – 71 против 55, так и по золоту – 20 вместо 19. Тем не менее в общекомандном зачёте РФ опустилась на одну строчку и пропустила вперёд сборные США, Китая, Японии и Великобритании. Пять лет назад в Бразилии мы были четвёртыми.