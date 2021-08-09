Журналист Владимир Познер назвал результаты россиян на Олимпиаде заслуженным наказанием за допинговый скандал. Об этом он заявил в интервью "Матч ТВ".
"Мне кажется, что если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвёртыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворёнными этими результатами", – сказал он.
Отдельно телеведущий подчеркнул, что в этом виде спорта нет очевидного результата, как в беге или прыжках в длину. Повлиять на результат тут могут даже личная симпатия или антипатия судей. Кроме того, Познер допустил и возможное влияние политики на происходящее.
Напомним, что накануне, 8 августа, в Токио завершились летние Олимпийские игры. Российские спортсмены выступили значительно лучше, чем в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Как по общему числу наград – 71 против 55, так и по золоту – 20 вместо 19. Тем не менее в общекомандном зачёте РФ опустилась на одну строчку и пропустила вперёд сборные США, Китая, Японии и Великобритании. Пять лет назад в Бразилии мы были четвёртыми.
Комментарии
А кому интересно его мнение? Он не патриот своей страны.
Факт. Евреи.
Если мы допускаем массовый мухлёж с привлечением ФСБ и одобрения так называемого президента РФ, какие могут быть вопросы по поводу не справедливого судейства. "Стандарт" мы высокий в Сочи.
Шел бы сам показал свои навыки. Ребята молодцы!
а в какой стране-то он живёт в еврейской и живёт -КТО НАМИ РУКОВОДИТ-БАНДА СИОНИСТОВ!
Пусть аборигены и позднеры каются.
Лично я не считаю судейство на олимпиаде справедливым и политически не опошленным.
Судьи , чтоб вас судили как русских , там!!! в другом мире.
9.08.2021 09:37
- гость -
Ты русскостью не прикрывайся. Это вас там в телевизоре так учат балаболить сейчас? Коммуняки в своё время тоже Россиюшкой и русскостью свои косяки прикрывали.
Амик, какой смысл в простом переплете новостей. Я и на ria.ru уже прочитал это.
Не будьте второсортной жёлтой прессой...
Попробуйте даже перепост сделать со своим, редакторские взглядом на события!
Например, эта новость могла бы звучать так: "Мерзавец Познер назвал результаты россиян на Олимпиаде "заслуженным наказанием".
для гостя от 09-37 ... дедушка вовик сказал спорт вне политики ,так что все ДОЛЖНЫ МОЛЧАТЬ ПРО судейство и псевдодопинг!
Евреи самые предприимчивые. Они и деньги имеют.
Сильные мира сего не могут выяснить кто из них круче, а заложниками их недомерок выходят молодые талантливые девочки, которые пашут не один год в ожидании олимпиады.
наказанием за допинговый скандал
Аферы с допингом устраивает руководство, а страдают рядовые спортсмены.
А кто-нибудь кроме чубайса интересуется его мнением?
Спорт и космос это витрина достижений страны. В такой парадигме мыслили коммуняки, в такой парадигме продолжает мыслить комсомолец и сотрудник КГБ Путин. Космос мы уже слили усилиями журналиста Рогозина, выпускника университета марксизма-ленинизма, остался только спорт. Его мы скорее всего тоже сольём, ведь новое поколение талантливых спортсменов не рискнёт жертвовать своим талантом и карьерой видя весь этот "бал профессионализма" российских спортивных функционеров.
Оказывается Виннер последние 10 лет была спонсором израильской гимнастики и подняла ее с нуля до олимпийской победы, заменив на пьедестале русских девочек.
Душа у ней за своих болит
для аборигена ... а ещё 75% а может и больше спортсменов спят и видят себя в пиндостане и гейропе!!
а что вы хотите от нашей офшорной элиты? У нас везде так. Они так живут и так лояльность проявляют. Им не запрещают. Тут у них свободная охота, там у них лежбище. Винер – гражданка Израиля, Усманов – Великобритании. Сколько у нас ещё таких во власти, защищённых от нехороших подозрений? У вас есть вопросы, как они себя поведут в случае войны?
гость от 10-17 дак проголоси ПРОТИВ ,поди тоже за голосовали !
блогер получили заказ "из сияющего града":
девочки\мальчики - молодцы, а из-за чиновников и Президента - вона как нас мучают и будут, пока не выгоним.
Кто бы сомневался, что так и будет и сразу и и всех утюгов.
Нет неуважаемые апофигены, виноват тот, кто продался и чужих грехов нам не надо.
И советами - подотритесь.
9.08.2021 10:15
Владимир
А почему и нет, раз в США и Европе тебя не подставляют, а условия тренировок там на порядок лучше чем в "стабильной" родине.
ну знаешь(абориген) ЗАДОЛБАЛО УЖЕ ЭТО (типа подставь вторую или беги) НАДО ДОМА ПОРЯДОК НАВОДИТЬ УЖЕ!
не хрен за едросов и пахнущих от их -голосовать!
то появятся ,то исчезнут !
Ерунда какая-то, а результаты Франции и Германии за что их наказали? За кривые ноги?
По медалям мы третьи, после США и Китая. Положи США и Китай под пресс, под которым выступали наши, они будут никто. Ну может китайцы выдержат и будут также вторыми
что пельмени говорят по данной теме?
да чё толку воду в ступе толочь -молодёжь до 45 -ВСЯ ЗА ВОВИКА И 50% старых на него ,хоть и много говорят что всё плохо ,а ГОЛОСЯТ (лишь не было войны) за него!
9.08.2021 10:45
Владимир
Нет, молодые против. Вовик играет на "струнах", на которые молодым наплевать. Телевизор они почти не смотрят и это главное.
9.08.2021 10:45
Владимир
вот странный ты человек, сменишь ненавистного и что изменится то?
элита станет патриотом? или банкстеры дадут развитие бизнесу???
расскажи что изменится?
"Мне кажется, что если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвёртыми." -----???????
9.08.2021 10:58
АБОРИГЕН
кто не смотрит телек, тот однобоко растится на пропаганде запада, как ты боря.
это предатели своих предков и своей страны.
А в Германии и Франции какие проблемы? Почему они так плохо выступили?
сменишь ненавистного и что изменится то?
будет такая борьба за демократию, что камня на камне не останется.
Каким образом атлеты летней Олимпиады заслуживают наказания из-за применения допинга атлетами зимней Олимпиады,которая прошла 7 лет назад?Позднер когда умный, а когда дурак дураком.
9.08.2021 10:58
АБОРИГЕН
бггг. для вас "думающих" одни тиктокеры кумиры.
9.08.2021 11:01
- гость -
На ютубе представлены все мнения, однобокий ты наш.
Ну и почему немцы и французы хуже наших выступают?
9.08.2021 11:01
- гость -
На ютубе представлены все мнения, однобокий ты наш.
Серьезно? Тогда у тебя точно одна извилина всего!
неожиданно для меня...
гостюшка от 11-04 а ты попробуй проголосуй против ,или тебя вовик -ХОРОШО КОРМИТ! раз ты обеими руками и ногами за (якобы только мной ненавистного) насрального не приплетать ко мне !
а что там по германиям и франциям должно быть хорошо ,они в полном морально-волевом упадке!
9.08.2021 11:19
Владимир
ах какие домыслы в мой адрес.
Прежде чем что либо сделать, я стараюсь просчитать последствия.
вот у вас интересуюсь , просчитали ли вы последствия...какие ожидания у вас
11-25 поставляй тогда нне только щёки ! А МНЕ НАДОЕЛО СЛУШАТЬ ЛАПШУ-И ПРО РАБОЧИЕ МЕСТА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТД ИТП .зато танки наши быстры ,а чё вовик за Донбаас то зассал -ТАМ ЖЕ УБИВАЮТ ГРАЖДАН РОССИИ!
Повлиять на результат тут могут даже личная симпатия или антипатия судей. Кроме того, Познер допустил и возможное влияние политики на происходящее.
А он озвучил своё личное отношение к происходящему?
9.08.2021 11:28
Владимир
аргументов на мои вопросы нет и тут Афоню понесло
красота вообще твориться в рааассейском спорте и особенно в биатлоне,хоккее,футболе за некоторые сборные или играют обезьяны (россияне уже перевелись в футболе только миллионэээры) или просто учавствуют как в футболе да на фиг за сборную в хоккей играть там мало платят! потихоньку ватерпол опускается ,с гандболом вопросы ,что дальше и хоккей с мячём просрём с помощью своих тренеров-выскочек!
11-32 сиди и помалкивай тогда и выключи комп ,и бегом 1 канал смотреть!
нет, это инцидент в Грузии - заслуженное наказание Познера)
гисть ,жаль там грузины не порвали этого старого еврея ,который реально из ума выжил и уже только и может гадить под себя (на Россию)
ошибочка вышла выше ,уточнение ...(или просто участвуют как в биатлоне)
а что там по германиям и франциям должно быть хорошо ,они в полном морально-волевом упадке!
Это почему? Там идеальные условия подготовки, хороший уровень благосостояния, что уронило их морально-волевые качества? Мигранты? Геи? Высокие цены на услуги?
Там идеальные условия подготовки, хороший уровень благосостояния, что уронило их морально-волевые качества? Мигранты? Геи? Высокие цены на услуги?
Большое количество привитых
если там всё хорошо ,а что там неважненько в олимпийском спорте то ?
ЗАДОЛБАЛИ ВЫ.... И ЗНАЮЩИЕ И ЛОХИ, но все всё про прививки в курсе!
посрать спокойно нельзя сходить везде про прививки (и везде разное) ДА ЗАТКНИТЕСЬ ВСЕ УЖЕ ПРО ПРИВИВКИ ЧТО ЛИ !
Когда же власть сама разберётся со всеми нашими решалами- МУТКАМИ,которые,похоже,только руки потирают! Чтобы людям с кучей гражданств не пришло бы в голову заявлять " о заслуженном наказании для России ".
Когда же власть сама разберётся со всеми нашими решалами- МУТКАМИ,которые,похоже,только руки потирают! Чтобы людям с кучей гражданств не пришло бы в голову заявлять " о заслуженном наказании для России ".
И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ власть сама же этих мутдков выдвигает ,а потом справиться с ними не может и лучшее решение президента и его гоп.компании ... это повысить последнего !
уууууууууу чингачгук умный ,чингачгук много прожил !!!!!!!!!!!!
Упырь !
9.08.2021 10:13
- гость -
Оказывается Виннер последние 10 лет была спонсором израильской гимнастики и подняла ее с нуля до олимпийской победы, заменив на пьедестале русских девочек.
Душа у ней за своих болит
Что-то по выступлению израильтянки не видно школы Ирины Винер, деревянная громоздкая не пластичная девушка для художественной гимнастики и вытянуть финальное выступление чисто судьями, не её метод, она была бы на две головы выше, если бы была цель у Винер, вывести Израиль на пьедестал.
А так она никогда не скрывала, что наших тренеров по художественной гимнастики давно отпускает работать в разные страны, так что да соперников себе сами воспитали.
увидел статистику.
Матрасники привезли 600 чел, РФ - 300.
Плюс эта же шайка вычистила нашу команду, например, легкоатлетов.
Но - поборолись и победили, даже там где не ждали.
Так что шавкам пришлось под занавес совсем потерять берега
На Красной площади провели концерт-чествование российских олимпийцев.We will ROC you!!!
Так никто и не ответил, почему высокотехнологичные богатые Германия и Франция выступили хуже бедной отсталой России? Из-за большого числа спортсменов современной ориентации? Может современная ориентация ослабляет нацию?