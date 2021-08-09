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Новости

Познер назвал результаты россиян на Олимпиаде "заслуженным наказанием"

, ИА "Амител"
По мнению журналиста, пятое место – удовлетворительный результат
Фото: lino-teatr.ru

Фото: lino-teatr.ru

Журналист Владимир Познер назвал результаты россиян на Олимпиаде заслуженным наказанием за допинговый скандал. Об этом он заявил в интервью "Матч ТВ".

"Мне кажется, что если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвёртыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворёнными этими результатами", – сказал он.

Отдельно телеведущий подчеркнул, что в этом виде спорта нет очевидного результата, как в беге или прыжках в длину. Повлиять на результат тут могут даже личная симпатия или антипатия судей. Кроме того, Познер допустил и возможное влияние политики на происходящее.

Напомним, что накануне, 8 августа, в Токио завершились летние Олимпийские игры. Российские спортсмены выступили значительно лучше, чем в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Как по общему числу наград – 71 против 55, так и по золоту – 20 вместо 19. Тем не менее в общекомандном зачёте РФ опустилась на одну строчку и пропустила вперёд сборные США, Китая, Японии и Великобритании. Пять лет назад в Бразилии мы были четвёртыми.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.08.2021 08:53
Читатель

А кому интересно его мнение? Он не патриот своей страны.

9.08.2021 09:10
- гость -

Факт. Евреи.

9.08.2021 09:16
АБОРИГЕН

Если мы допускаем массовый мухлёж с привлечением ФСБ и одобрения так называемого президента РФ, какие могут быть вопросы по поводу не справедливого судейства. "Стандарт" мы высокий в Сочи.

9.08.2021 09:17
- гость -

Шел бы сам показал свои навыки. Ребята молодцы!

9.08.2021 09:36
Владимир

а в какой стране-то он живёт в еврейской и живёт -КТО НАМИ РУКОВОДИТ-БАНДА СИОНИСТОВ!

9.08.2021 09:37
- гость -

Пусть аборигены и позднеры каются.

Лично я не считаю судейство на олимпиаде справедливым и политически не опошленным.
Судьи , чтоб вас судили как русских , там!!! в другом мире.

9.08.2021 09:39
АБОРИГЕН

9.08.2021 09:37
- гость -
Ты русскостью не прикрывайся. Это вас там в телевизоре так учат балаболить сейчас? Коммуняки в своё время тоже Россиюшкой и русскостью свои косяки прикрывали.

9.08.2021 09:40
- гость -

Амик, какой смысл в простом переплете новостей. Я и на ria.ru уже прочитал это.
Не будьте второсортной жёлтой прессой...

Попробуйте даже перепост сделать со своим, редакторские взглядом на события!
Например, эта новость могла бы звучать так: "Мерзавец Познер назвал результаты россиян на Олимпиаде "заслуженным наказанием".

9.08.2021 09:41
Владимир

для гостя от 09-37 ... дедушка вовик сказал спорт вне политики ,так что все ДОЛЖНЫ МОЛЧАТЬ ПРО судейство и псевдодопинг!

9.08.2021 09:41
- гость -

Евреи самые предприимчивые. Они и деньги имеют.

9.08.2021 09:46
Morena

Сильные мира сего не могут выяснить кто из них круче, а заложниками их недомерок выходят молодые талантливые девочки, которые пашут не один год в ожидании олимпиады.

9.08.2021 09:53
гость

наказанием за допинговый скандал

Аферы с допингом устраивает руководство, а страдают рядовые спортсмены.

9.08.2021 10:05
Алекс

А кто-нибудь кроме чубайса интересуется его мнением?

9.08.2021 10:08
АБОРИГЕН

Спорт и космос это витрина достижений страны. В такой парадигме мыслили коммуняки, в такой парадигме продолжает мыслить комсомолец и сотрудник КГБ Путин. Космос мы уже слили усилиями журналиста Рогозина, выпускника университета марксизма-ленинизма, остался только спорт. Его мы скорее всего тоже сольём, ведь новое поколение талантливых спортсменов не рискнёт жертвовать своим талантом и карьерой видя весь этот "бал профессионализма" российских спортивных функционеров.

9.08.2021 10:13
- гость -

Оказывается Виннер последние 10 лет была спонсором израильской гимнастики и подняла ее с нуля до олимпийской победы, заменив на пьедестале русских девочек.
Душа у ней за своих болит

9.08.2021 10:15
Владимир

для аборигена ... а ещё 75% а может и больше спортсменов спят и видят себя в пиндостане и гейропе!!

9.08.2021 10:17
- гость -

а что вы хотите от нашей офшорной элиты? У нас везде так. Они так живут и так лояльность проявляют. Им не запрещают. Тут у них свободная охота, там у них лежбище. Винер – гражданка Израиля, Усманов – Великобритании. Сколько у нас ещё таких во власти, защищённых от нехороших подозрений? У вас есть вопросы, как они себя поведут в случае войны?

9.08.2021 10:18
Владимир

гость от 10-17 дак проголоси ПРОТИВ ,поди тоже за голосовали !

9.08.2021 10:18
- гость -

блогер получили заказ "из сияющего града":
девочки\мальчики - молодцы, а из-за чиновников и Президента - вона как нас мучают и будут, пока не выгоним.

Кто бы сомневался, что так и будет и сразу и и всех утюгов.
Нет неуважаемые апофигены, виноват тот, кто продался и чужих грехов нам не надо.
И советами - подотритесь.

9.08.2021 10:21
АБОРИГЕН

9.08.2021 10:15
Владимир

А почему и нет, раз в США и Европе тебя не подставляют, а условия тренировок там на порядок лучше чем в "стабильной" родине.

9.08.2021 10:23
Владимир

ну знаешь(абориген) ЗАДОЛБАЛО УЖЕ ЭТО (типа подставь вторую или беги) НАДО ДОМА ПОРЯДОК НАВОДИТЬ УЖЕ!

9.08.2021 10:24
Владимир

не хрен за едросов и пахнущих от их -голосовать!

9.08.2021 10:27
Владимир

то появятся ,то исчезнут !

9.08.2021 10:29
гость

Ерунда какая-то, а результаты Франции и Германии за что их наказали? За кривые ноги?

9.08.2021 10:31
гость

По медалям мы третьи, после США и Китая. Положи США и Китай под пресс, под которым выступали наши, они будут никто. Ну может китайцы выдержат и будут также вторыми

9.08.2021 10:31
наполеон

что пельмени говорят по данной теме?

9.08.2021 10:45
Владимир

да чё толку воду в ступе толочь -молодёжь до 45 -ВСЯ ЗА ВОВИКА И 50% старых на него ,хоть и много говорят что всё плохо ,а ГОЛОСЯТ (лишь не было войны) за него!

9.08.2021 10:58
АБОРИГЕН

9.08.2021 10:45
Владимир
Нет, молодые против. Вовик играет на "струнах", на которые молодым наплевать. Телевизор они почти не смотрят и это главное.

9.08.2021 11:00
- гость -

9.08.2021 10:45
Владимир

вот странный ты человек, сменишь ненавистного и что изменится то?
элита станет патриотом? или банкстеры дадут развитие бизнесу???
расскажи что изменится?

9.08.2021 11:00
- гость -

"Мне кажется, что если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвёртыми." -----???????

9.08.2021 11:01
- гость -

9.08.2021 10:58
АБОРИГЕН

кто не смотрит телек, тот однобоко растится на пропаганде запада, как ты боря.
это предатели своих предков и своей страны.

9.08.2021 11:02
гость

А в Германии и Франции какие проблемы? Почему они так плохо выступили?

9.08.2021 11:04
- гость -

сменишь ненавистного и что изменится то?

будет такая борьба за демократию, что камня на камне не останется.

9.08.2021 11:05
- гость -

Каким образом атлеты летней Олимпиады заслуживают наказания из-за применения допинга атлетами зимней Олимпиады,которая прошла 7 лет назад?Позднер когда умный, а когда дурак дураком.

9.08.2021 11:06
- гость -

9.08.2021 10:58
АБОРИГЕН

бггг. для вас "думающих" одни тиктокеры кумиры.

9.08.2021 11:08
АБОРИГЕН

9.08.2021 11:01
- гость -
На ютубе представлены все мнения, однобокий ты наш.

9.08.2021 11:13
гость

Ну и почему немцы и французы хуже наших выступают?

9.08.2021 11:16
- гость -

9.08.2021 11:01
- гость -
На ютубе представлены все мнения, однобокий ты наш.

Серьезно? Тогда у тебя точно одна извилина всего!
неожиданно для меня...

9.08.2021 11:19
Владимир

гостюшка от 11-04 а ты попробуй проголосуй против ,или тебя вовик -ХОРОШО КОРМИТ! раз ты обеими руками и ногами за (якобы только мной ненавистного) насрального не приплетать ко мне !

9.08.2021 11:25
Владимир

а что там по германиям и франциям должно быть хорошо ,они в полном морально-волевом упадке!

9.08.2021 11:25
- гость -

9.08.2021 11:19
Владимир

ах какие домыслы в мой адрес.
Прежде чем что либо сделать, я стараюсь просчитать последствия.
вот у вас интересуюсь , просчитали ли вы последствия...какие ожидания у вас

9.08.2021 11:28
Владимир

11-25 поставляй тогда нне только щёки ! А МНЕ НАДОЕЛО СЛУШАТЬ ЛАПШУ-И ПРО РАБОЧИЕ МЕСТА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТД ИТП .зато танки наши быстры ,а чё вовик за Донбаас то зассал -ТАМ ЖЕ УБИВАЮТ ГРАЖДАН РОССИИ!

9.08.2021 11:31
- гость -

Повлиять на результат тут могут даже личная симпатия или антипатия судей. Кроме того, Познер допустил и возможное влияние политики на происходящее.

А он озвучил своё личное отношение к происходящему?

9.08.2021 11:32
- гость -

9.08.2021 11:28
Владимир

аргументов на мои вопросы нет и тут Афоню понесло

9.08.2021 11:37
Владимир

красота вообще твориться в рааассейском спорте и особенно в биатлоне,хоккее,футболе за некоторые сборные или играют обезьяны (россияне уже перевелись в футболе только миллионэээры) или просто учавствуют как в футболе да на фиг за сборную в хоккей играть там мало платят! потихоньку ватерпол опускается ,с гандболом вопросы ,что дальше и хоккей с мячём просрём с помощью своих тренеров-выскочек!

9.08.2021 11:39
Владимир

11-32 сиди и помалкивай тогда и выключи комп ,и бегом 1 канал смотреть!

9.08.2021 11:41
гiсть

нет, это инцидент в Грузии - заслуженное наказание Познера)

9.08.2021 11:43
Владимир

гисть ,жаль там грузины не порвали этого старого еврея ,который реально из ума выжил и уже только и может гадить под себя (на Россию)

9.08.2021 11:48
Владимир

ошибочка вышла выше ,уточнение ...(или просто участвуют как в биатлоне)

9.08.2021 11:51
гость

а что там по германиям и франциям должно быть хорошо ,они в полном морально-волевом упадке!

Это почему? Там идеальные условия подготовки, хороший уровень благосостояния, что уронило их морально-волевые качества? Мигранты? Геи? Высокие цены на услуги?

9.08.2021 11:52
гость

Там идеальные условия подготовки, хороший уровень благосостояния, что уронило их морально-волевые качества? Мигранты? Геи? Высокие цены на услуги?

Большое количество привитых

9.08.2021 11:53
11-51

если там всё хорошо ,а что там неважненько в олимпийском спорте то ?

9.08.2021 11:56
11-52

ЗАДОЛБАЛИ ВЫ.... И ЗНАЮЩИЕ И ЛОХИ, но все всё про прививки в курсе!

9.08.2021 12:00
Владимир

посрать спокойно нельзя сходить везде про прививки (и везде разное) ДА ЗАТКНИТЕСЬ ВСЕ УЖЕ ПРО ПРИВИВКИ ЧТО ЛИ !

9.08.2021 12:37
Виктор

Когда же власть сама разберётся со всеми нашими решалами- МУТКАМИ,которые,похоже,только руки потирают! Чтобы людям с кучей гражданств не пришло бы в голову заявлять " о заслуженном наказании для России ".

9.08.2021 12:38
Виктор

Когда же власть сама разберётся со всеми нашими решалами- МУТКАМИ,которые,похоже,только руки потирают! Чтобы людям с кучей гражданств не пришло бы в голову заявлять " о заслуженном наказании для России ".

9.08.2021 12:45
Владимир

И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ власть сама же этих мутдков выдвигает ,а потом справиться с ними не может и лучшее решение президента и его гоп.компании ... это повысить последнего !

9.08.2021 13:10
Не ВАЖНО

уууууууууу чингачгук умный ,чингачгук много прожил !!!!!!!!!!!!

9.08.2021 13:27
Барн

Упырь !

9.08.2021 14:02
гость

9.08.2021 10:13
- гость -
Оказывается Виннер последние 10 лет была спонсором израильской гимнастики и подняла ее с нуля до олимпийской победы, заменив на пьедестале русских девочек.
Душа у ней за своих болит


Что-то по выступлению израильтянки не видно школы Ирины Винер, деревянная громоздкая не пластичная девушка для художественной гимнастики и вытянуть финальное выступление чисто судьями, не её метод, она была бы на две головы выше, если бы была цель у Винер, вывести Израиль на пьедестал.

А так она никогда не скрывала, что наших тренеров по художественной гимнастики давно отпускает работать в разные страны, так что да соперников себе сами воспитали.

9.08.2021 15:18
- гость -

увидел статистику.
Матрасники привезли 600 чел, РФ - 300.
Плюс эта же шайка вычистила нашу команду, например, легкоатлетов.

Но - поборолись и победили, даже там где не ждали.
Так что шавкам пришлось под занавес совсем потерять берега

9.08.2021 15:48
- гость -

На Красной площади провели концерт-чествование российских олимпийцев.We will ROC you!!!

9.08.2021 16:00
гость

Так никто и не ответил, почему высокотехнологичные богатые Германия и Франция выступили хуже бедной отсталой России? Из-за большого числа спортсменов современной ориентации? Может современная ориентация ослабляет нацию?

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