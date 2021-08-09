Эксперт рассказал, как бороться с подвохом в кассовых чеках

Начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев предупредил россиян о подвохах, которые могут встречаться в кассовых чеках. Самый частый из них – это разная цена товара в чеке и на ценнике в зале.
"Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее", – отметил эксперт в разговоре с агентством "Прайм".
Частой отговоркой в таких ситуациях являются заявления кассиров о том, что они не успели поменять ценники после переоценки, что товар не входит в акцию или она закончилась, или что система пробивает такую цену.
В таких случаях покупатель имеет право потребовать пробить продукцию по ценнику или вернуть деньги, а в случае отказа обратиться к администратору или директору магазина, ссылаясь на закон "О защите прав потребителей".
Также при отказе вернуть деньги добровольно стоит написать заявление в Роспотребнадзор. В нём нужно указать конкретное юридическое лицо или ИП, которые отказались отдавать деньги по неправильному чеку. Торговцам в таком случае грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Комментарии
Да, только предъявление требования вернуть деньги сверх ценника вызывает ненависть у большинства продавцов наших магазинов.
Каждый день и во всех магазинах обманывают. Рыба лосось 100 руб за 100 гр , а на чеке 1000 руб за кг. Разве это не обман? С ценником ведь не сходится.
9.08.2021 09:53
- гость -
Да прям. "Магнит" возвращает без звука - поскольку они на этом, похоже, зарабатывают. Так что скандалы на кассе им ни к чему. Правда, после десятка подобных историй я туда ходить перестала - надоело постоянно отслеживать ценники.
Вчера тётя в Марийке на Ленина, 106 запретила перекладывать разбитые яйца в другую ячейку. Говорит, несите целиком к директору, составляйте акт или подобный бред. Мне это зачем? Не проще отложить разбитые, купить нормальный десяток, а вы потом списывайте у себя что хотите? Бред какой-то, впервые стал свидетелем.
9.08.2021 10:35
- гость -
Очень часто закупаемся в этом магазине. Никогда конфликтных ситуаций не возникало.
9.08.2021 10:30
- гость -
да так стало последнее время, видно продавцов ознакомили с правилами, и такой подход чистый рекламный трюк.
а вот лет 4-5 назад, так не было, многие были не в курсе....
В пятерочке всегда либо возвращают деньги либо пробивают по ценнику указанному на полке.
9.08.2021 12:02
- гость -
В пятерочке всегда
если попросишь, то да
а если не заметишь, то нет.
9.08.2021 12:34
- гость -
Так на то и расчет. Говорю же, у Магнита на Соце это с год назад была прямо фишечка. Ценник на полке один, а на кассе другой. Или товар местами переставлен - ты берешь товар над ценником, а это другой товар, ценник на который рядом. И он, естественно, стоит дороже. Например, шампунь стоит 77 рублей, а на кассе он оказывается 144. Если берешь много всего, то можно и не заметить.