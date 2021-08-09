Эксперт рассказал, как бороться с подвохом в кассовых чеках

Начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев предупредил россиян о подвохах, которые могут встречаться в кассовых чеках. Самый частый из них – это разная цена товара в чеке и на ценнике в зале.

"Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее", – отметил эксперт в разговоре с агентством "Прайм".

Частой отговоркой в таких ситуациях являются заявления кассиров о том, что они не успели поменять ценники после переоценки, что товар не входит в акцию или она закончилась, или что система пробивает такую цену.

В таких случаях покупатель имеет право потребовать пробить продукцию по ценнику или вернуть деньги, а в случае отказа обратиться к администратору или директору магазина, ссылаясь на закон "О защите прав потребителей".

Также при отказе вернуть деньги добровольно стоит написать заявление в Роспотребнадзор. В нём нужно указать конкретное юридическое лицо или ИП, которые отказались отдавать деньги по неправильному чеку. Торговцам в таком случае грозит штраф до 50 тысяч рублей.