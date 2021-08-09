Раскрыты приводящие к разорению привычки у россиян

Названы шесть привычек, которые сильно бьют по кошельку россиян. Их список приводит Пятый канал.

На первом месте среди разоряющих привычек оказалось курение. В среднем у курящего человека уходит пачка сигарет в день. Её стоимость варьируется от 60 до 300 рублей. Таким образом, за месяц карман россиянина пустеет примерно на четыре тысячи рублей.

Кроме того, среднестатистический житель станы в год тратит около 15 тысяч рублей на алкоголь, а потребление спиртного в больших количествах может привести к различным заболеваниям, среди которых депрессия, ожирение и инфаркт.

Также специалисты отмечают, что питаться фастфудом без вреда для здоровья можно всего один раз в неделю. Регулярное употребление фастфуда может привести к серьёзным последствиям: ожирению, проблемам с кожей на лице, забитым коронарным артериям, заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

Другой опасной привычкой автор статьи посчитал шопоголизм. Через покупки такие люди компенсируют неудачу в отношениях, проблемы на работе и в семье. В таком случае специалисты рекомендуют просто направить накопившуюся энергию в другое русло.

Употребление медицинских препаратов без надобности чревато не только возникновением реальных недугов, но и лишними тратами. Кроме того, в пандемию коронавируса россияне стали тратить в аптеках намного больше.

Любителей кофе предупредили о жёлтых зубах и несвежем дыхании. Так, кофеман ежедневно отдаёт по 300 рублей за кофе навынос. На эти деньги можно купить бизнес-ланч практически в любом кафе или даже ресторане.