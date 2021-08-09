Раскрыты приводящие к разорению привычки у россиян

Названы шесть привычек, которые сильно бьют по кошельку россиян. Их список приводит Пятый канал.
На первом месте среди разоряющих привычек оказалось курение. В среднем у курящего человека уходит пачка сигарет в день. Её стоимость варьируется от 60 до 300 рублей. Таким образом, за месяц карман россиянина пустеет примерно на четыре тысячи рублей.
Кроме того, среднестатистический житель станы в год тратит около 15 тысяч рублей на алкоголь, а потребление спиртного в больших количествах может привести к различным заболеваниям, среди которых депрессия, ожирение и инфаркт.
Также специалисты отмечают, что питаться фастфудом без вреда для здоровья можно всего один раз в неделю. Регулярное употребление фастфуда может привести к серьёзным последствиям: ожирению, проблемам с кожей на лице, забитым коронарным артериям, заболеваниям опорно-двигательного аппарата.
Другой опасной привычкой автор статьи посчитал шопоголизм. Через покупки такие люди компенсируют неудачу в отношениях, проблемы на работе и в семье. В таком случае специалисты рекомендуют просто направить накопившуюся энергию в другое русло.
Употребление медицинских препаратов без надобности чревато не только возникновением реальных недугов, но и лишними тратами. Кроме того, в пандемию коронавируса россияне стали тратить в аптеках намного больше.
Любителей кофе предупредили о жёлтых зубах и несвежем дыхании. Так, кофеман ежедневно отдаёт по 300 рублей за кофе навынос. На эти деньги можно купить бизнес-ланч практически в любом кафе или даже ресторане.
Комментарии
правители страны все в норме ?
Бггг.... Кофеман варит кофе дома. Пить бурду на вынос - такое себе удовольствие)
Знаю десяток людей, которые не курят, не пьют алкоголь и кофе, не злоупотребляют лекарствами и не страдают шопоголизмом, но денег на нормальную жизнь всё равно не хватает... Пенсионеры, семьи с двумя детьми, студенты... Им что посоветует Пятый канал?
9.08.2021 10:33
Ирина
Для пятого канала таких категорий нет.
Возле небоскреба стоит и курит иужчина, к нему подходит репортер и спрашивает, а вы знаете что как много денег расходуете на сигареты, вот если бы вы не курили, то на сэкономленные деньги могли бы к примеру купить этот небосреб. А вы курите, репортер нет, а небосреб у вас есть, репортер нет. Мужчина а я курю и этот небоскреб мой.
Вот читаешь такие статьи и .. не кушать, не одеваться, не пить, не курить, не принимать лекарство при болезни- остается только лечь и умереть.
Подогнал аквариум и все содержимое включая рыб. Дарил монеты, затем решил выкупить все оставшиеся. И прибегает она. Ну и кто лох?
ахреноген и по кофию - эксперт.
браво!
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