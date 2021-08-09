Умер бывший главный дорожник Алтайского края Виктор Давыдов

Бывший начальник управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи Виктор Давыдов скончался 8 августа на 65-м году жизни, сообщается на сайте барнаульского автовокзала. Причина смерти не уточняется.

Виктор Давыдов был одним из самых известных дорожников в регионе, курировавший работу отрасли несколько лет при губернаторстве Александра Карлина. Возглавил ведомство Давыдов в феврале 2006 года. При его участии реализовали несколько крупных проектов в сферах железнодорожного, речного транспорта и связи. Так, в рамках преобразований системы железнодорожного сообщения в крае создано предприятие "Алтай-Пригород", Виктор Давыдов является одним из разработчиков концепции создания регионального спутникового телевизионного вещания, действующей в крае с 1999 года.

Виктор Давыдов родился 9 октября 1956 года в селе Алексеевка Петропавловского района Алтайского края. В 1979 году окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова по специальности "инженер-строитель", в 1992 году – Алтайский государственный университет по специальности "правоведение, юрист". Начинал трудовую деятельность мастером, прорабом Локтевской межколхозной строительной организации (МСО), с 1982 года – главный инженер, начальник Топчихинского МСО. С 1986 года занимал должность заместителя главы администрации Топчихинского района. С 1997 года являлся заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи, с 1999 года – первым заместителем председателя комитета. С февраля 2006 года – начальник управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи.