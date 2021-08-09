Умер бывший главный дорожник Алтайского края Виктор Давыдов

Бывший начальник управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи Виктор Давыдов скончался 8 августа на 65-м году жизни, сообщается на сайте барнаульского автовокзала. Причина смерти не уточняется.
Виктор Давыдов был одним из самых известных дорожников в регионе, курировавший работу отрасли несколько лет при губернаторстве Александра Карлина. Возглавил ведомство Давыдов в феврале 2006 года. При его участии реализовали несколько крупных проектов в сферах железнодорожного, речного транспорта и связи. Так, в рамках преобразований системы железнодорожного сообщения в крае создано предприятие "Алтай-Пригород", Виктор Давыдов является одним из разработчиков концепции создания регионального спутникового телевизионного вещания, действующей в крае с 1999 года.
Виктор Давыдов родился 9 октября 1956 года в селе Алексеевка Петропавловского района Алтайского края. В 1979 году окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова по специальности "инженер-строитель", в 1992 году – Алтайский государственный университет по специальности "правоведение, юрист". Начинал трудовую деятельность мастером, прорабом Локтевской межколхозной строительной организации (МСО), с 1982 года – главный инженер, начальник Топчихинского МСО. С 1986 года занимал должность заместителя главы администрации Топчихинского района. С 1997 года являлся заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи, с 1999 года – первым заместителем председателя комитета. С февраля 2006 года – начальник управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи.
Комментарии
Человек с низов поднимался. Его не поставили сразу начальником или министром как сейчас любят делать.
При нём автодороги стали хорошими, и железнодорожный и речной транспорт серьёзно развился
Вот и пенсионная реформа , 65 лет. Земля пухом.
Про речной и железнодорожный знаем, память не рыбья. Посмотрите на его высокоинтеллектуальные глазища, такой человек заслуживает памятника, почему не поставили рядом с Ползуновым, эту несправедливость надо исправить.
Какая страна такие герои.
Человек системы.
Потому и жил долго.
Простые "дарагие расеяне" массово мрут уже сразу после 40-ка при средней реальной продолжительности жизни 50 лет.
А ковид значительно понизит этот показатель.
Об умершем или хорошо или ничего кроме правды.
В бытность транспортного начальника курил на рабочем и общественном месте.
Ни разу не доехал на работу на общественном транспорте. Только на служебной "Волге".
Всегда второй этаж (там где сейчас акзс заседает) был прокурен именно возле его кабинета.
Поэтому, на мой взгляд, хуже транспортного начальника, чем он, сложно найти.
Вы людей оцениваете только по этим критериям???
Всё начинается с малого. Смысл жаловаться на курящих в автобусе на маршруте водителях, если их самый главный начальник сам ни разу не проехал в автобусе и сам курил прямо в кабинете на рабочем месте в общественном здании?
Так что именно такие мелочи и выдают редкое хамло и посредственность, сидящую не на своем месте.
Так что, я уверен, что и в остальном он был таким же.
Всё начинается с малого. Смысл жаловаться на курящих в автобусе на маршруте водителях, если их самый главный начальник сам ни разу не проехал в автобусе и сам курил прямо в кабинете на рабочем месте в общественном здании?
Так что именно такие мелочи и выдают редкое хамло и посредственность, сидящую не на своем месте.
Так что, я уверен, что и в остальном он был таким же.
Всё начинается с малого. Смысл жаловаться на курящих в автобусе на маршруте водителях, если их самый главный начальник сам ни разу не проехал в автобусе и сам курил прямо в кабинете на рабочем месте в общественном здании?
Так что именно такие мелочи и выдают редкое хамло и посредственность, сидящую не на своем месте.
Так что, я уверен, что и в остальном он был таким же.