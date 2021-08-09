В "Векторе" оценили необходимость вакцинации детей от коронавируса

Директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что необходимости в вакцинации детей от коронавируса пока нет. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Максютова, это связано с тем, что дети, чаще всего, намного легче переносят болезнь.

Специалист считает, что уже сейчас нужно иметь инструмент для защиты несовершеннолетних от коронавируса, поскольку новые штаммы могут быть более опасными.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что ведомство не требует от студентов обязательной вакцинации от COVID-19. Это относится не только к россиянам, но и к иностранцам.