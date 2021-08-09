Arigato. Как прошло закрытие Олимпиады в Токио

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В Японии прошла церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Из-за пандемии коронавируса зрителей на Национальном стадионе Токио не было, как и на открытии. Это были первые Игры, перенесённые, а не отменённые в связи с чрезвычайными обстоятельствами, а также первая в истории Олимпиада, прошедшая в нечётный год и проведённая без зрителей на стадионах.

На церемонии закрытия в Токио олимпийский флаг был передан мэру Парижа Анн Идальго. Олимпиада в столице Франции пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. После этого глава МОК объявил Игры закрытыми и огонь Олимпиады-2020 был потушен. Российская сборная, выступавшая на этой Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России, заняла по итогу пятое место в медальном зачёте. Знаменосцем россиян на церемонии стал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, завоевавший в Токио золото в весовой категории до 97 кг, – пишет "Коммерсант".

Arigato – в переводе с японского "спасибо".