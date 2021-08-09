Мэр Вячеслав Франк посетил стройку жилого комплекса в нагорной части Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провёл рабочий выезд по вопросам освоения и застройки нового квартала в нагорной части Барнаула. Вместе с ним объекты по улице 6-я Нагорной, 15г, посетил замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров, директор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин, руководитель ПСК "Строительная перспектива" Андрей Комяков.

Как сообщает пресс-центр мэрии, общая площадь нового квартала составляет 20 га, а планируемая площадь застройки – свыше 200 тыс. кв.м. Здесь уже сданы в эксплуатацию два многоквартирных дома, возводятся ещё четыре. В перспективе – наряду со строительством жилья – формирование спортивной зоны, строительство детского сада на 300-350 мест.

"В настоящее время готовятся и будут утверждены новые проекты планировки. То есть те, кто приобретут эти земельные участки, будут чётко понимать, что здесь можно и необходимо строить", – подчеркнул Франк.

Кроме того мэр обозначил вопросы по дороге в новом квартале. Проектно-сметную документацию готовят сами застройщики, а на следующей неделе они примут решение о том, как будет финансироваться её строительство. Глава города отметил, что дорожным проектом также предусмотрено обустройство тротуаров и уличного освещения.

Подводя итоги рабочей поездки, Франк подчеркнул, что строительный комплекс выступает драйвером городской экономики.