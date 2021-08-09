Бийские предприниматели обеспечили врачей ковидного госпиталя горячей едой

Бийские предприниматели собрали деньги, для того чтобы обеспечить врачей в ковидном госпитале горячей едой. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Еду для медиков ковидного госпиталя, развёрнутого на базе горбольницы № 2, готовят в местном гриль-кафе. Ежедневно 30 сотрудников больницы получают горячие завтраки, обеды и ужины.

О меценатах, которые оплачивают еду, неизвестно почти ничего, кроме того, что некоторые из них побывали в красной зоне в качестве пациентов. Предприниматели пожелали остаться неизвестными.

По предварительным расчётам, собранных денег хватит до конца месяца, но, возможно, деньги представители бизнеса соберут и на следующий месяц.