Что будет, если вовремя не платить за электричество? Инфографика

Оплачивать электроэнергию необходимо до 10 числа каждого месяца. Уже с 11 числа абонент Барнаульской горэлектросети официально считается должником. Это значит, что у компании есть все основания для обращения в суд. Amic.ru совместно с БГЭС в виде шкалы представили ситуацию, как будут развиваться события по мере затягивания долгов за электричество.

Так, с 31 дня просрочки БГЭС начнёт начислять пени. Сначала 6% годовых, затем больше. А уже через 60 дней просрочки энергетики могут отключить должнику свет. Изучайте подробности в нашей инфографике и платите за свет вовремя.

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