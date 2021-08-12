С арахисом и в глазури: какую халву едят в России и за рубежом

Кондитерские изделия – это часть ежедневной продуктовой корзины среднего российского покупателя. Около 85% людей не уходят из магазина, не прихватив "чего-нибудь к чаю".

При этом сладости не являются продуктом первой необходимости – это лишь дополнение к рациону. Поэтому они должны быть действительно вкусными. Так считают на Барнаульской халвичной фабрике, которая уже более 20 лет производит знакомые с детства кондитерские изделия – халву, козинаки, печенье и драже.

Халва – восточная сладость, и на Ближнем Востоке, Балканах и в некоторых средиземноморских государствах распространена кунжутная или тахинная халва. А в Восточной Европе – в России, Украине и Белоруссии – больше всего стала популярна подсолнечная халва. Кроме того, часто встречается арахисовая халва, а также их комбинации.

Барнаульская халвичная фабрика производит не только подсолнечную, арахисовую и кунжутную халву, но и льняную, а также с различными добавками – изюмом, арахисом, шоколадом, семенами льна и подсолнечника, кедровыми орешками, цукатами, мармеладом и другими. Также в ассортименте есть более нежная, воздушная халва, халва в глазури, на фруктозе. Есть халва в виде брикетов, конфет и батончиков.

Халву от БХФ любят не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами.

"В Белоруссии больше всего любят наши халвичные батончики. В Киргизии – халву классическую подсолнечную, конфеты халвичные классические и воздушные. Европейская часть России – приверженцы здорового питания. Поэтому туда очень хорошо идёт полезная льняная халва", – рассказывают представители БХФ.

Как сообщают представители фабрики, за последние два года объём экспорта увеличился в два раза. Из наиболее постоянных "покупателей" – Чита и Хабаровск. С конца 2019 года сладость поставляют в Германию. В 2020 году продукцию фабрики представили на крупных маркетплейсах. А в начале 2021 года кондитерские изделия от БХФ появились в Дагестане, Красноярске и Республике Бурятия.

Вы тоже можете попробовать и найти свою любимую халву от Барнаульской халвичной фабрики. Продукцию можно заказать на OZON и Wildberries, а также найти на полках магазинов "Лента", "Ашан", "Аникс", "Бахетле" и "Пятёрочка".

Барнаульская халвичная фабрика

Адрес: Барнаул, пр. Южный, 31г

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