Семь человек погибли в ДТП в Алтайском крае с начала августа

С начала августа в Алтайском крае зафиксировали 41 ДТП. Об этом сообщили в региональном МВД.
В авариях семь человек погибли, а травмы различной степени тяжести получили 63 человека, из них 12 несовершеннолетних.
В региональной Госавтоинспекции обеспокоены сложной ситуацией на дорогах региона. Водителям напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также об ответственности.
"Недопустимо употребление спиртных напитков. Если вам предстоит управлять транспортным средством, также не следует садиться за руль в утомлённом и больном состоянии. Не рискуйте собственной жизнью и жизнями других людей", – напомнили правоохранители.
Комментарии
Где скрытые патрули ? Почему за агрессивное вождение выписано НОЛЬ штрафов ? У агрессивных , мыргающих сзади есть разрешение на спецсигналы, им можно поворотники не включать??? Вообще отсутствует наказание - отсюда и количество бесправных , безстраховных на дорогах, ну и бухих в хлам с корпоративов. (между Алтайкой и Барнаулом )
Ситация на дорогах лишь следствие недееспособности властей и неработающих законов. Это вам не с выборов оппозиционных кандидатов по надуманным поводом снимать, тут ничего не выдумаешь кроме того что работать, надо а не халтурой заниматься.
9.08.2021 14:41
гость
Покажите мне пункт ПДД "Агрессивное вождение"!
За что наказывать и по какому пункту?
Не нравится, что моргаем сзади, так перестройся в правую полосу и "тошни" сорокет там, а не в левой полосе!
Давно пора разогнать ГИБДД и набрать новых, тех, кто хочет и будет работать!
Перцева выгнать в первую очередь, т.к. каков начальник таковы и подчиненные!
9.08.2021 14:52
- гость
п.2.7 ПДД. Там оно называется опасное вождение, но сути дела это не меняет.
9.08.2021 14:59
АБОРИГЕН
Опять блестишь незнанием))
9.08.2021 15:12
- гость -
Твоё "знание" смердит 15 тыс. трупов на дорогах РФ, ежегодно.
9.08.2021 14:59
АБОРИГЕН
Да, в этом пункте указано про опасное вождение. Но доказать юридически практически не возможно!
К примеру: "перестроение при интенсивном движении"... Ну перестроился я два - три раза и что? Хотел повернуть налево - перестроился, а потом передумал и решил повернуть направо и снова передумал и решил ехать прямо, перестроился в средний ряд!
"Резкое торможение" - тоже понятие растяжимое. Ну не рассчитал я силу нажатия на педаль или показалось, что пешеход метнулся в сторону дороги!
Разве я что то нарушил?
9.08.2021 16:11
- гость -
Не то что невозможно, а чрезвычайно легко. "Оснований не верить сотруднику ГИБДД, нет". Знакомая формулировка или ещё не напарывался?
9.08.2021 16:16
АБОРИГЕН
Я с ГИБДД общаюсь больше, чем можете себе представить! Книгу ПДД и приказ 664 знаю прекрасно. КоАП - требуемые статьи тоже цитирую без запинки! Многие инспектора меня в лицо знают! Из машины не выхожу и требую инспектора перечислить какие документы требует предоставить.