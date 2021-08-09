Семь человек погибли в ДТП в Алтайском крае с начала августа

С начала августа в Алтайском крае зафиксировали 41 ДТП. Об этом сообщили в региональном МВД.

В авариях семь человек погибли, а травмы различной степени тяжести получили 63 человека, из них 12 несовершеннолетних.

В региональной Госавтоинспекции обеспокоены сложной ситуацией на дорогах региона. Водителям напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также об ответственности.

"Недопустимо употребление спиртных напитков. Если вам предстоит управлять транспортным средством, также не следует садиться за руль в утомлённом и больном состоянии. Не рискуйте собственной жизнью и жизнями других людей", – напомнили правоохранители.