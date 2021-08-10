"Ведьмак", пророчество и лошадь-тролль: только мемы с Олимпиады-2020

Токийские Олимпийские игры подошли к концу, и за время их проведения на стадионах происходило немало курьёзных случаев. Как бывает в таких ситуациях, они становятся достоянием интернета и, конечно, объектом для мемов и шуток. Собрали всё самое интересное.

Один из последних и, пожалуй, даже трагичных мемов случился 6 августа на пятиборье. Немка Анника Шлеу была лидером во время первых двух состязаний – фехтованию и плаванию. Но на третьем этапе (преодоление препятствий верхом на лошади) спортсменка получила ноль баллов, потому что животное отказалось прыгать. Кадры, на которых всадница рыдает из-за упущенного золота, а конь широко улыбается, превратились в шаблон для мемов о разрушенных надеждах.

Виталина Бацарашкина, которая завоевала для России два золота в стрельбе, оказалась поклонницей вселенной "Ведьмака". На соревнованиях девушка выступала с тематическим медальоном, что вызвало множество обсуждений. Создатели игр о "Ведьмаке" CD Projekt RED даже поздравили олимпийскую чемпионку в своём твиттере, а на родине – в Омске – Виталину встретил хор с песней о чеканной монете, которая в своё время тоже наделала шуму.

Настоящая трагедия разыгралась на соревнованиях по художественной гимнастике. Россия впервые с 1996 года осталась без золота в личном многоборье. Россиянка Дина Аверина уступила 0,15 балла израильтянке Линой Ашрам. При этом Линой потеряла при выступлении ленту, что многие сочли грубым нарушением.

Без отсылок к мультфильмам и аниме на этой Олимпиаде было не обойтись (Япония же!). В парусном спорте голландец Киран Бадлу сделал причёску мага воздуха из "Аватара" и выиграл золотую медаль.

Пловчиха из Канады Мэгги Макнил выиграла золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем, но не сразу это поняла. Девушка выступала без очков и линз и не смогла разглядеть табло на финише. Выражение лица спортсменки при этом стало мемом.

Мемное пророчество. Пловец из Бразилии Бруно Фратус завоевал бронзу на 50 метрах вольным стилем и случайно (или нет) повторил знаменитый мем. На Олимпиаде в Токио 32-летний спортсмен стал самым старым пловцом в бассейне в истории, который получил свою первую олимпийскую медаль.

Не обошли стороной ироничные высказывания и скандал с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которую после критики руководства пытались насильно увезти из Токио. Сейчас девушка с семьёй находится в Польше.