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"Ведьмак", пророчество и лошадь-тролль: только мемы с Олимпиады-2020

, ИА "Амител"
Игры в Токио оказались богаты на поводы для различных шуток

Токийские Олимпийские игры подошли к концу, и за время их проведения на стадионах происходило немало курьёзных случаев. Как бывает в таких ситуациях, они становятся достоянием интернета и, конечно, объектом для мемов и шуток. Собрали всё самое интересное.

Один из последних и, пожалуй, даже трагичных мемов случился 6 августа на пятиборье. Немка Анника Шлеу была лидером во время первых двух состязаний – фехтованию и плаванию. Но на третьем этапе (преодоление препятствий верхом на лошади) спортсменка получила ноль баллов, потому что животное отказалось прыгать. Кадры, на которых всадница рыдает из-за упущенного золота, а конь широко улыбается, превратились в шаблон для мемов о разрушенных надеждах.

Виталина Бацарашкина, которая завоевала для России два золота в стрельбе, оказалась поклонницей вселенной "Ведьмака". На соревнованиях девушка выступала с тематическим медальоном, что вызвало множество обсуждений. Создатели игр о "Ведьмаке" CD Projekt RED даже поздравили олимпийскую чемпионку в своём твиттере, а на родине – в Омске – Виталину встретил хор с песней о чеканной монете, которая в своё время тоже наделала шуму.

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золото Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета. Olympteka.ru

Настоящая трагедия разыгралась на соревнованиях по художественной гимнастике. Россия впервые с 1996 года осталась без золота в личном многоборье. Россиянка Дина Аверина уступила 0,15 балла израильтянке Линой Ашрам. При этом Линой потеряла при выступлении ленту, что многие сочли грубым нарушением. 

Оголтелый семитизм, без всяких "Анти" Спорт, Олимпиада, Судейство, Длиннопост

Без отсылок к мультфильмам и аниме на этой Олимпиаде было не обойтись (Япония же!). В парусном спорте голландец Киран Бадлу сделал причёску мага воздуха из "Аватара" и выиграл золотую медаль. 

Пловчиха из Канады Мэгги Макнил выиграла золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем, но не сразу это поняла. Девушка выступала без очков и линз и не смогла разглядеть табло на финише. Выражение лица спортсменки при этом стало мемом. 

Канадская пловчиха взяла золото на Олимпиаде, но победу она разглядела не сразу

Мемное пророчество. Пловец из Бразилии Бруно Фратус завоевал бронзу на 50 метрах вольным стилем и случайно (или нет) повторил знаменитый мем. На Олимпиаде в Токио 32-летний спортсмен стал самым старым пловцом в бассейне в истории, который получил свою первую олимпийскую медаль.

Не обошли стороной ироничные высказывания и скандал с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которую после критики руководства пытались насильно увезти из Токио. Сейчас девушка с семьёй находится в Польше.

 

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

10.08.2021 12:00
Такие дела

За Ведьмака норм тема)) кстати в Омске живёт очень популярный стример по гвинту p_star

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