Скончался первый уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалёв

Умер первый уполномоченный по правам человека в России, советский диссидент, российский политический и общественный деятель Сергей Ковалёв. Он скончался на 92-м году жизни.

Как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", о смерти политика рассказал его сын. Причина кончины Ковалёва не уточняется.

Сергей Ковалёв родился 2 марта 1930 года. В 1966 году организовал в Институте биофизики сбор подписей под обращением в Президиум Верховного Совета СССР в защиту Синявского и Даниэля, которые были осуждены за антисоветскую пропаганду за публикацию своих художественных произведений за границей. После этого начал свою правозащитную деятельность и в 1974-м сам попал под суд.

В 1990 году стал народным депутатом РСФСР, в 1990-1993 годы был членом Верховного Совета РСФСР. С 1993 по 2003 год – депутат Государственной Думы. С 1994 по 1995 занимал пост Уполномоченного по правам человека в РФ.