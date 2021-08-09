Скончался первый уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалёв

Умер первый уполномоченный по правам человека в России, советский диссидент, российский политический и общественный деятель Сергей Ковалёв. Он скончался на 92-м году жизни.
Как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", о смерти политика рассказал его сын. Причина кончины Ковалёва не уточняется.
Сергей Ковалёв родился 2 марта 1930 года. В 1966 году организовал в Институте биофизики сбор подписей под обращением в Президиум Верховного Совета СССР в защиту Синявского и Даниэля, которые были осуждены за антисоветскую пропаганду за публикацию своих художественных произведений за границей. После этого начал свою правозащитную деятельность и в 1974-м сам попал под суд.
В 1990 году стал народным депутатом РСФСР, в 1990-1993 годы был членом Верховного Совета РСФСР. С 1993 по 2003 год – депутат Государственной Думы. С 1994 по 1995 занимал пост Уполномоченного по правам человека в РФ.
Комментарии
Как оказалось людям ответственность, свобода и права оказались не нужны. Испуганно вернулись к Начальнику с гарантированной пайкой, дневным распорядком.
А Лермонтов прожил 26...
Аборигеша, тебе насыпали и свобод (ты же еще на свободе) и прав (гадишь везде и всюду) и ответственности (которую ты предпочитаешь не замечать). Чего еще твоей паскудной душонке отвалить?
9.08.2021 14:17
- гость
Что, обидно быть паскудной шавкой на привязи? Вам и цепи не надо, она у вас в мозгах.
Скончалась ну и ладно.
9.08.2021 14:25
АБОРИГЕН
Земля стекловатой этому "правозащитнику".
Совсем не понимаешь о чем пишешь, маленький пустой человечек.
Биомусор спрыгнул в мир иной
Был трудягой на ниве "свободы и прав"...
Меченого опередил
И почему мрази зачастую так долго живут. Господу не нужны?
9.08.2021 16:50
- гость -
скоро они в тебя плеваться будут. накинь дождевик))
все забывается, а оказывается он призывал солдат сдаваться Дудаеву, после чего они были убиты. и это только один эпизод
Вау!!! (Х. Клинтон)