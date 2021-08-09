Барнаулец хотел заработать на криптовалюте, но лишился собственных денег

53-летний житель Барнаула обратился в полицию и рассказал о том, что стал жертвой мошенников. В социальных сетях он нашёл аккаунт, который предлагал заработать на криптовалюте.

Мужчину заинтересовало предложение, и он связался с человеком, назвавшимся куратором. В течение месяца заявитель пополнял специальный счёт, который ему указали при общении.

Никакой прибыли барнаулец не получил, а после очередного перевода его профиль оказался заблокирован. Тогда горожанин обратился в полицию.

"Сотрудники полиции напоминают гражданам: прежде чем вкладывать деньги, переводить их на неизвестные счета, необходимо посоветоваться со специалистами, собрать информацию о данной фирме или бирже", – напомнили в МВД.