Барнаулец хотел заработать на криптовалюте, но лишился собственных денег

53-летний житель Барнаула обратился в полицию и рассказал о том, что стал жертвой мошенников. В социальных сетях он нашёл аккаунт, который предлагал заработать на криптовалюте.
Мужчину заинтересовало предложение, и он связался с человеком, назвавшимся куратором. В течение месяца заявитель пополнял специальный счёт, который ему указали при общении.
Никакой прибыли барнаулец не получил, а после очередного перевода его профиль оказался заблокирован. Тогда горожанин обратился в полицию.
"Сотрудники полиции напоминают гражданам: прежде чем вкладывать деньги, переводить их на неизвестные счета, необходимо посоветоваться со специалистами, собрать информацию о данной фирме или бирже", – напомнили в МВД.
Комментарии
"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…
Полейте хорошенечко, советуем мы вам,
И вырастут ветвистые деревья в темноте,
Но вместо листьев денежки засеребрятся там,
Но вместо листьев денежки зазолотятся где?..
Зазолотятся где?
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…"
Лёня Голубков из Барнаула.
За чей счёт лоха спасать будут ???