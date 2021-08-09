Вузам порекомендовали проводить отдельные экзамены для вакцинированных студентов

Минобрнауки рекомендует вузам проводить отдельные экзамены для вакцинированных и невакцинированных студентов. Об этом сказано в рекомендациях, утверждённых замглавы министерства Дмитрием Афанасьевым, сообщает ТАСС.
"Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся – иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме лиц, не достигших возраста 18 лет или лиц, имеющих документ о прохождении вакцинации на территории иностранного государства, до принятия компетентными органами решения о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории Российской Федерации) – за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности", – следует из текста рекомендаций.
Невакцинированных студентов рекомендуют перевести на удалённое обучение.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял о том, что заставлять студентов прививаться не будут. Иностранцы могут добровольно поставить вакцину платно.
Комментарии
вакцинированных и невакцинированных надо садить в шахматном порядке
Почему? Где гарантия, что вакцинированный НЕ заболеет, а невакцинированный заболеет?
9.08.2021 15:58
- гость -
Балбеса кусок. Есть бОльшая вероятность, что вакцинированный просто шептуна пустит, а невакцинированный обгадится по пояс.
Добро пожаловать в мир узаконенной сегрегации
9.08.2021 16:11 - гость -
Ну не надо всех по себе мерить. Может у невакцинированного иммунитет покрепче будет, а вот вакцинированный начнет дристать.
Чиновники выкруживаются из ситуации, когда и видимость законности нужно соблюсти, и студентов как-то нагнуть. А пострадают преподаватели, выполняя доп. работы за ту же зарплату.
9.08.2021 16:27
- гость -
Я никого по тебе не меряю. Ты если хочешь, можешь обдристаться. Если не можешь в себе сдержать, то тоже. Это демократия. Это твои права.
Двойные стандарты.