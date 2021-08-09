Вузам порекомендовали проводить отдельные экзамены для вакцинированных студентов

Минобрнауки рекомендует вузам проводить отдельные экзамены для вакцинированных и невакцинированных студентов. Об этом сказано в рекомендациях, утверждённых замглавы министерства Дмитрием Афанасьевым, сообщает ТАСС.

"Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся – иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме лиц, не достигших возраста 18 лет или лиц, имеющих документ о прохождении вакцинации на территории иностранного государства, до принятия компетентными органами решения о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории Российской Федерации) – за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности", – следует из текста рекомендаций.

Невакцинированных студентов рекомендуют перевести на удалённое обучение.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял о том, что заставлять студентов прививаться не будут. Иностранцы могут добровольно поставить вакцину платно.