Индекс "Пятёрочки": цены на "борщевой набор" в магазинах сети оказались ниже рыночных

Минимальный продовольственный набор на месяц, по данным Росстата, в апреле-июне 2021 года стоил 4979 рублей в среднем по стране, в Москве – 5977 рублей, в Санкт-Петербурге – 5527 рублей. Стоимость аналогичной продуктовой корзины в "Пятёрочке" в этот период составляла 4977 рублей в магазинах Центральной части России, на Урале и в Сибири, 5505 рублей – в столичных объектах, 5394 рубля – в петербургских.

Таким образом индекс "Пятёрочки", то есть соотношение цены базовой корзины продуктов в сети магазинов и в среднем на рынке, составил 100%, 92% и 98% соответственно. То есть в московских "Пятёрочках" минимальный проднабор стоил дешевле на 8%, чем в среднем по городу, в петербургских – на 2% дешевле.

При этом рост цен на продукты ускорялся от месяца к месяцу – с 6,6% в апреле до 7,9% в июне. Ещё более активную динамику Росстат фиксировал на плодоовощную продукцию – с 4,8% в начале квартала до 11,2% в конце.

"Рост цен на овощи преимущественно связан с меньшим посевом корнеплодов и неудовлетворительным качеством урожая, что отрицательно сказалось на объёме и сроках их хранения. В результате к весне предложение овощей "борщевого набора" оказалось меньше обычного и привело к их удорожанию на рынке по всей цепочке поставок", – поясняет руководитель макроэкономического анализа X5 Group Илья Фёдоров.

В то же время в "Пятёрочке" постарались обеспечить наиболее доступные цены на овощи и плоды. Например, капуста в сети стоила на 16% ниже, чем в среднем по рынку, лук – на 11%, морковь – на 8%.

В целом практически половина из 33 продуктов, входящих в базовую корзину Росстата, в магазинах сети были дешевле среднерыночных показателей: помимо части овощей из "борщевого набора" солёная селедка – на 21%, горох и фасоль – на 20%, подсолнечное масло и яблоки – на 18%, курица – на 16%, вермишель – на 12%, мука – на 11%.

Кроме того, на часть продуктов "Пятёрочка" зафиксировала снижение цен во втором квартале относительно первого. Так, огурцы подешевели на 22%, мороженая рыба и пшено – на 3%, чёрный чай и перец горошком – на 2%, карамель – на 1%. Стабильными остались цены на яблоки, сыры, творог, рис и муку.

Добавим, продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в январе-марте этого года в "Пятёрочке" был на 33,8-41,3% ниже среднерыночных цен. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 3008 рублей, 3507 рублей в Москве и 3658 рублей в Санкт-Петербурге.