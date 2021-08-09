Британский врач считает, что коронавирус станет "новой простудой"

Коронавирус скоро станет "принципиально другим заболеванием", превратившись в ещё одну простуду. Такое мнение выразил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер.

По его словам, вирус со временем никуда не исчезнет. Он, как и другие заболевания, будет проявляться примерно раз в пять лет.

Вакцины со временем перестанут защищать от вируса, но позволят избежать тяжёлого течения болезни и смертей.

"COVID-19 станет принципиально иным заболеванием. Через несколько лет подавляющее большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в лёгкой форме. Иными словами, как и другие коронавирусы, он станет лишь ещё одной причиной простуды", – цитирует медика журнал Spectator.