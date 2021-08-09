Учителей и госслужащих в России переведут на российские мессенджеры

Минобрнауки и Минпросвещения хотят перевести преподавателей вузов и госслужащих на российские мессенджеры. На рабочем месте они будут пользоваться только российскими почтовыми сервисами, сообщает "Коммерсант".

Минцифры к декабрю 2021 году подготовит нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на госплатформу поддержки рабочих коммуникаций: мессенджеров, почты, сервисов видео-конференц-связи.

Рекомендации для преподавателей школ и вузов, согласно которым они смогут общаться со школьниками, их родителями и студентами исключительно через российские сервисы, разработают в 2022 году.