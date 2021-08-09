Более 22 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в России

22 160 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся за время пандемии в России достигло 6 469 910 человек.

Лидерство по суточному приросту сохраняет Москва (+2150), второе место занимает Санкт-Петербург (+1895), третье – Московская область (+1487). Алтайский край с 273 новыми случаями заражения находится на 23-й строчке среди субъектов страны.

С подтверждённым коронавирусом скончались ещё 769 человек. За всё время зарегистрировано 165 650 летальных исходов.

Из больниц выписали ещё 14 474 человека, всего в стране выздоровели 5 769 981 пациент.