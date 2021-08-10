"Титов-Арену" перестроят под уровень ВХЛ. Как изменится главная спортивная арена Барнаула?

В ледовом дворце "Титов-Арена" началась масштабная реконструкция, после которой на спортивном объекте можно будет принимать матчи ВХЛ и МХЛ. Ремонтные работы завершатся к началу регулярного сезона в ВХЛ-Б, где сейчас выступает барнаульская команда "Динамо-Алтай". Обновят арену к началу сентября, и в будущем она станет одной из самых современных в Сибири. Рассказываем, как преобразится дворец и почему там, помимо барнаульской команды, может ещё играть именитый новокузнецкий "Металлург".
Как "Титов-Арену" отремонтируют снаружи?
Как пояснил amic.ru директор спортивного объекта Алексей Чемоданов, в планах завершить ремонт фасада здания. Его хотят обшить светлыми сэндвич-панелями. На северной части торца (где раньше были кассы) сделают парковку для болельщиков, рассчитанную на 180 автомобилей, отремонтируют входное крыльцо. Приведут в порядок и южный вход, где также планируют пускать болельщиков на игры.
Что будет с кассами?
Старые кассы снесли ещё в июне. Новые размещены внутри ледового дворца.
Как отремонтируют "Титов-Арену" внутри?
Сейчас ведутся работы по комплексному ремонту раздевалок и дополнительных вспомогательных помещений, технических систем арены, по подготовке льда, установке системы "Видеогол". В холле спортивного объекта появится магазин, где будут продавать спортивную атрибутику и официальный мерч команды "Динамо-Алтай".
Также оборудуют современный тренажёрный зал, в котором могут заниматься все желающие. Для этого необходимо будет приобрести абонемент. Появится внутри и зал площадью 180 квадратных метров, где можно заниматься баскетболом, мини-футболом и другими игровыми видами спорта. Сделают ремонт подвала, площадь которого 400 квадратных метров. Появится зона для занятия кросс-фитом.
Как пояснил Алексей Чемоданов, после реконструкции арена будет готова принимать игры Высшей лиги. Именно туда стремится команда "Динамо-Алтай".
Почему в Барнауле может играть новокузнецкая команда "Металлург"?
Этот вариант рассматривается по причине реконструкции "Арены кузнецких металлургов". Но, по данным кемеровских СМИ, об идее выступления в Барнауле высказался неофициально губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Скорее всего, ХК "Металлург" и молодёжная команда "Кузнецкие Медведи" в сезоне 2021-2022 годов будут играть во дворце спорта "Кузнецкий лёд". Впрочем, переговоры между руководством "Титов-Арены" и именитой командой "Металлург", которая ещё несколько лет назад выступала в КХЛ, продолжаются.
Какие изменения произошли в команде "Динамо-Алтай"?
Перед клубом поставлена задача наконец-то выиграть в ВХЛ-Б и подняться в элитный чемпионат ВХЛ-А. В случае успеха (на что мы очень рассчитываем) команде уже пообещали выделить более 100 миллионов рублей из краевого бюджета. Ещё около 50 миллионов могут дать частные инвесторы. Для сравнения: сейчас бюджет клуба около 40 миллионов. Для решения задач в команду приглашён тренер Владислав Хромых, который уже приводил несколько клубов в победе в ВХЛ-Б. Сейчас под задачу состав команды пополняют опытные игроки.
В прошлом сезоне "Динамо-Алтай" не выполнило задачу по итогам сезона в ВХЛ-Б и заслужила только бронзовые медали. Министр спорта Алексей Перфильев накануне плей-офф заявил, что клуб получит дополнительные деньги, только если станет чемпионом.
А что вообще за ВХЛ-А?
Самая представительная хоккейная лига в стране, где выступает 26 команд. Она считается вторым по силе турниром после Континентальной хоккейной лиги. В "регулярке" ВХЛ-А, куда стремится "Динамо-Алтай", играют команды из Китая, Узбекистана и Казахстана. Среди российских команд в чемпионате выступают такие топ-клубы, как новокузнецкий "Металлург". Их бюджеты составляют сотни миллионов рублей.
В случае попадания в ВХЛ-А, динамовцы проведут минимум 50 ярких и интересных матчей регулярного чемпионата с сильными соперниками. Отметим, что именно в этом турнире много лет выступала команда "Мотор", переставшая существовать в 2006 году.
Комментарии
Почему все кругом друг другу врут? Собирайте 150 миллионов и заявляйтесь в А,там вас с распростёртыми объятиями встретят. Нет,надо городить для плебса "спортивный принцип",как дети малые.
И с каких пор Металлург стал именитым? Собирайте ещё больше денег и сами будете играть КХЛ.
Деньги затмили разум.
07:25
А игровые автоматы будут?
Однорукие бандиты типа форекс-клубов. Прикольно. Люди крузаки на играх в курсы криптовалют и прочие курсы поднимают. А дальше ещё веселее будет. Надо же чем-то занять самоизолированное население. Как-то его прокормить.
Предлагаю поставить беспройгрышные автоматы! Всё равно деньги все печают, какая разница?
Зачем собирать? Одни напечатают другие выиграют. Спорт!!!
10.08.2021 08:27
Лёха
"А ты азартен,Парамоша!"
в планах завершить ремонт фасада здания. Его хотят обшить светлыми сэндвич-панелями.
А зачем? Фасад и сейчас "прекрасен"
Павлик тебе чё голоса в Конгресс не нужны? Так и будешь справедлив, но нищ.
Давай перестраивайся в тренды. И что б прививку поставил.
Почему нельзя было разом реконструировать, а не в два этапа?
Коровник в центре города скоро станет коровников с вонючей автостоянкой, видимо вместо площади перед ним.
Что поделать, я работаю на Филип Моррис.
10.08.2021 08:54
Лёха
Энто,Лёха,я уже сделал.(прививку)
Только без правды,во лжи,трудно всем жить.
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю… и Владимир Николаевич тоже…"
Подели себя на правду и ложь и разговаривай сам с собой. Будет у тебя двухпалатный парламент.
Врут и врут это стиль Динамо, дворец просто тупо сначала, как надо не сделали, теперь доделывают. Про ВХЛ смешно с этим руководством там делать нечего, если только руководству подарить Чупа чупсы и пусть сосут конфетки
10.08.2021 07:25
Павлик Морозов
с каких пор Металлург стал именитым?
С тех самых пор, когда в начале 60-х выиграл первенство РСФСР и вошёл в число самых сильных команд СССР - тогда это называлось "1-я группа класса "А". Капитан Олег Короленко был одним из самых сильных и результативных нападающих того времени и, перейди он в один из московских клубов, непременно был чемпионом всего и вся. Бедарев, Гомберг, Заикин, Моисеев - эти фамилии, как и Лантратов, Абрамов, Корниченко, Кицын в Новокузнецке знают и помнят хорошо. Московские команды, которых была половина, были сильнее, поэтому основными соперниками Металлурга были Воскресенск, Горький, Новосибирск. Войдёшь в десятку - останешься в сильнейшей группе, две команды уходили вниз - спортивный принцип в те годы соблюдался.
"Кубок Гагарина", " Титов-Арена"...
Гагарин и Титов были великими хоккеистами или первыми космонавтами?
Почему нельзя было разом реконструировать, а не в два этапа?
Почему 2 этапа, впереди ещё 3, 4 этапы.