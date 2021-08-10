"Титов-Арену" перестроят под уровень ВХЛ. Как изменится главная спортивная арена Барнаула?

В ледовом дворце "Титов-Арена" началась масштабная реконструкция, после которой на спортивном объекте можно будет принимать матчи ВХЛ и МХЛ. Ремонтные работы завершатся к началу регулярного сезона в ВХЛ-Б, где сейчас выступает барнаульская команда "Динамо-Алтай". Обновят арену к началу сентября, и в будущем она станет одной из самых современных в Сибири. Рассказываем, как преобразится дворец и почему там, помимо барнаульской команды, может ещё играть именитый новокузнецкий "Металлург".

Как "Титов-Арену" отремонтируют снаружи?

Как пояснил amic.ru директор спортивного объекта Алексей Чемоданов, в планах завершить ремонт фасада здания. Его хотят обшить светлыми сэндвич-панелями. На северной части торца (где раньше были кассы) сделают парковку для болельщиков, рассчитанную на 180 автомобилей, отремонтируют входное крыльцо. Приведут в порядок и южный вход, где также планируют пускать болельщиков на игры.

Что будет с кассами?

Старые кассы снесли ещё в июне. Новые размещены внутри ледового дворца.

Как отремонтируют "Титов-Арену" внутри?

Сейчас ведутся работы по комплексному ремонту раздевалок и дополнительных вспомогательных помещений, технических систем арены, по подготовке льда, установке системы "Видеогол". В холле спортивного объекта появится магазин, где будут продавать спортивную атрибутику и официальный мерч команды "Динамо-Алтай".

Также оборудуют современный тренажёрный зал, в котором могут заниматься все желающие. Для этого необходимо будет приобрести абонемент. Появится внутри и зал площадью 180 квадратных метров, где можно заниматься баскетболом, мини-футболом и другими игровыми видами спорта. Сделают ремонт подвала, площадь которого 400 квадратных метров. Появится зона для занятия кросс-фитом.

Как пояснил Алексей Чемоданов, после реконструкции арена будет готова принимать игры Высшей лиги. Именно туда стремится команда "Динамо-Алтай".

Почему в Барнауле может играть новокузнецкая команда "Металлург"?

Этот вариант рассматривается по причине реконструкции "Арены кузнецких металлургов". Но, по данным кемеровских СМИ, об идее выступления в Барнауле высказался неофициально губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Скорее всего, ХК "Металлург" и молодёжная команда "Кузнецкие Медведи" в сезоне 2021-2022 годов будут играть во дворце спорта "Кузнецкий лёд". Впрочем, переговоры между руководством "Титов-Арены" и именитой командой "Металлург", которая ещё несколько лет назад выступала в КХЛ, продолжаются.

Какие изменения произошли в команде "Динамо-Алтай"?

Перед клубом поставлена задача наконец-то выиграть в ВХЛ-Б и подняться в элитный чемпионат ВХЛ-А. В случае успеха (на что мы очень рассчитываем) команде уже пообещали выделить более 100 миллионов рублей из краевого бюджета. Ещё около 50 миллионов могут дать частные инвесторы. Для сравнения: сейчас бюджет клуба около 40 миллионов. Для решения задач в команду приглашён тренер Владислав Хромых, который уже приводил несколько клубов в победе в ВХЛ-Б. Сейчас под задачу состав команды пополняют опытные игроки.

В прошлом сезоне "Динамо-Алтай" не выполнило задачу по итогам сезона в ВХЛ-Б и заслужила только бронзовые медали. Министр спорта Алексей Перфильев накануне плей-офф заявил, что клуб получит дополнительные деньги, только если станет чемпионом.

А что вообще за ВХЛ-А?

Самая представительная хоккейная лига в стране, где выступает 26 команд. Она считается вторым по силе турниром после Континентальной хоккейной лиги. В "регулярке" ВХЛ-А, куда стремится "Динамо-Алтай", играют команды из Китая, Узбекистана и Казахстана. Среди российских команд в чемпионате выступают такие топ-клубы, как новокузнецкий "Металлург". Их бюджеты составляют сотни миллионов рублей.

В случае попадания в ВХЛ-А, динамовцы проведут минимум 50 ярких и интересных матчей регулярного чемпионата с сильными соперниками. Отметим, что именно в этом турнире много лет выступала команда "Мотор", переставшая существовать в 2006 году.