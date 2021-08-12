Собственный парк, музей и набережная: почему стоит переехать в ЖК "Зиларт" в Москве

За последние два года желающих переехать в Москву из родного города стало в три раза больше, сообщает ВЦИОМ. О желании перебраться в столицу в 2021 году заявили 24% опрошенных, в 2019 году таких респондентов было 9%.

Среди причин для переезда россияне чаще всего указывают более высокий уровень жизни, карьерные возможности и благоприятный климат. Действительно, в Москве создают все условия для комфортного существования – от городской инфраструктуры до планировки уникальных ЖК. Так, ЖК "Зиларт" – один из первых комплексов, предлагающих жителям широкий набор нестандартных опций: от просторного парка до собственного музея.

ЖК "Зиларт" (проектная декларация) строят на берегу реки Москвы в Даниловском районе, на участке площадью свыше 65 гектаров. Главной отличительной чертой проекта является грамотное зонирование территории на пять тематических пространств: жилого, природного, образовательного, для отдыха и пространства притяжения.

В жилом пространстве появятся дома высотой от 3 до 40 этажей. В основном это квартиры бизнес-класса, но есть также и элитная недвижимость, таунхаусы, сочетающие преимущества городского и загородного жилья.

В "Зиларте" представлен большой ассортимент квартир: от однокомнатных 34,2 кв. м до многокомнатных площадью свыше 222 квадратных метров. Верхние этажи занимают видовые квартиры, окна которых выходят на Москву-реку и историческую часть города. Планировки квартир могут удовлетворить любой спрос: есть варианты с кладовыми и гардеробными комнатами, террасами, несколькими санузлами, просторными кухнями-гостиными.

Пространство природы – это зелёные насаждения, которые займут треть территории комплекса. У жильцов будет большой собственный парк с беговыми дорожками, местами для прогулок и занятий спортом. Для отдыха предназначено пространство вдоль берега реки, где будет обустроена собственная набережная. На ней откроют уличные кафе, рестораны, уютные беседки.

В пространстве знаний расположатся детские сады и школы. Причём часть из них объединят в единый комплекс, который поможет максимально раскрыть таланты каждого ребёнка.

Уникальным обещает стать пространство притяжения. Здесь не только будет обустроен пешеходный променад с арт-объектами, но появятся и такие нетипичные для новостроек объекты, как художественные галереи и музейный центр "Эрмитаж Москва". Также здесь построят бизнес-центр, торгово-развлекательные и спортивные комплексы, магазины, отель и другие объекты.

В Барнауле с застройщиком ЖК "Зиларт" – "Группой ЛСР" – сотрудничает компания "Барнаулкапстрой". Поэтому купить жильё в Москве можно прямо из Барнаула, быстро и безопасно. Для этого необходимо прийти в офис компании, где специалисты покажут варианты квартир, расскажут о них, посоветуют выгодные для покупки районы столицы.

Вся сделка проходит в Барнауле. Покупатель квартиры производит оплату только после того, как из Москвы приходят документы о регистрации со штампом Росреестра. При этом, при желании, можно посмотреть на дом, квартиру или стройку лично. Тогда сотрудник "Барнаулкапстроя" летит в Москву вместе с покупателем, организует показ.

Компания уже провела множество успешных сделок по дистанционному формату продажи. Чтобы получить консультацию, звоните по телефону (3852) 252-337.

Застройщик "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад". Проектные декларации и подлежащая раскрытию информация о застройщике и проектах строительства размещены на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) наш.дом.рф

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

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