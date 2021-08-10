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Сочи, Турция, Египет. Куда летят в отпуск жители Алтая и сколько сейчас стоит отдых?

, ИА "Амител"
Египетские курорты пока не могут стать альтернативой турам в Турцию. Они служат дополнением к ним

Повышенный спрос на курорты Египта туристические компании Алтайского края ждут к сентябрю. А пока чартерные рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду из Барнаула и Новосибирска ещё не возобновили. Самым востребованным направлением для алтайских туристов по-прежнему остаётся Турция, об этом в беседе с amic.ru рассказала директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева. Когда Египет заинтересует алтайских туристов и будут ли у него конкуренты, об этом в материале на amic.ru.

14 часов в пути

Начиная с 9 августа египетские курорты, спустя почти шесть лет, начали принимать первые самолёты из России. Это стало возможным после отмены в июле соответствующего запрета для российских авиакомпаний. Пока летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы будет только авиакомпания "Россия". Ещё девять российских авиаперевозчиков получили допуск к перелётам, но воспользоваться ими смогут только после решения оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщает Ассоциация туроператоров. В частности, из Барнаула в Шарм-эш-Шейх можно будет улететь авиакомпаниями AZUR air, а в Хургаду – S7 Airlines и Nordwind.

Но это всё в перспективе. А сейчас Египет жители Алтайского края выбирают не столь охотно, отмечает Наталья Гордеева. Это связано с тем, что на данный момент регулярные рейсы выполняются только в Каир. Перелёт из Новосибирска до столицы Арабской Республики длится около семи часов. Откуда ещё потом примерно столько же добираться до курортного побережья.

"Это достаточно утомительно и отпугивает многих желающих насладиться красотами Красного моря. Думаю, осенью мы сможем предложить нашим туристам отдых с прилётом в сами города-курорты. Это будет хорошим подарком изголодавшимся по тёплым странам россиянам", – отмечает директор компании "Алтайтурист".

Куда летим?

Туроператоры напоминают, что пик спроса на отдых в Египте раньше традиционно приходился на октябрь и ноябрь, когда пляжный сезон в Турции уже завершён. Закономерность повторится, если из регионов поставят достаточное количество чартерных рейсов. Это даёт надежду туроператорам, что стоимость отдыха станет в Египте доступнее.

Сейчас цены на туры в Египет дороже, чем в Турцию. Но можно поискать более бюджетные варианты. Например, отдых в Хургаде с вылетом 19 августа из Новосибирска в Каир (и обратно) на 13 ночей стоит 113 тысяч рублей. Цена актуальна для отпуска на двоих в египетской "четвёрке". 

Тур длиною в 13 ночей в четырёхзвёздочном отеле в Аланье на двоих с вылетом 19 августа стоит 120 тысяч рублей. Дополнительно придётся оплатить топливный сбор на каждого человека в размере 40 евро. В итоге отпуск в Турции обойдётся примерно в 127 тысяч рублей.

Эксперты сходятся во мнении, что главной альтернативой Турции для россиян остаются Краснодарский край и Крым, но наше побережье не каждому по карману. За поездку в сочинскую "четвёрку" на 14 ночей с вылетом из Новосибирска придётся выложить 160 тысяч рублей. Это тоже за двоих, но включены только завтраки. Кроме того, с 1 августа курорты Краснодарского края стали недоступны для отдыхающих, которые не успели поставить прививки от коронавируса.

Турция ведёт 3:0

Поэтому туристы отдают предпочтение Турции: лететь меньше, нет долгого трансфера, отличный сервис и сейчас Средиземное море самое комфортное для отдыха.

"В августе всегда максимальное количество запросов на отдых, и туры в любых направлениях хорошо продаются. В пользу Турции говорят и цены на путёвки. Спецпредложеия бывают, но не массово", – рассказывает Наталья Гордеева. 

Даже период лесных пожаров в Турции существенно не повлиял на спрос. Большинство оплаченных жителями Алтайского края туров остались без изменений, так как забронированные отели находились на значительном отдалении от очага возгорания. Тем, кто попал в опасную зону, предложили либо перенос даты отпуска, либо отдых на других курортах Средиземного моря, отмечает эксперт. 

"Люди выбрали для себя наиболее приемлемый вариант, но отказов от Турции практически не было", – отмечает Наталья Гордеева.

Перспективный Египет

Высокий спрос на Турцию, по прогнозам экспертов, завершится в сентябре. И уже осенью, зимой, весной Египет будет абсолютно конкурентоспособным, наравне с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Однако на восстановление прежнего объёма туристического потока из России в Египет потребуется минимум год.

"Открытия чартеров на курорты Красного моря ждут с нетерпением и туристы, агентства, ведь, судя по всему, страны Азии по-прежнему останутся для нас недоступны", – заключила эксперт.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолёта авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав её причиной взрыв бомбы на борту лайнера. Полёты в Египет после этой трагедии запретили многие европейские страны, но постепенно ограничения были сняты.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

10.08.2021 08:37
- гость -

Очень дорого.

10.08.2021 08:39
- гость -

Согласен, очень дорого.
Но если ехать, то точно не Крым и не Сочи.

10.08.2021 08:42
- гость -

Да это же за две недели цены. ну где дорого-то, если Сочи с одними завтраками больше стоит.

10.08.2021 09:10
- гость -

10.08.2021 08:42
- гость -

Вы еще при СССР не питались на черноморских курортах. Помнится, мы пару раз сходили в столовую санатория и забыли про нее на всё время отдыха. Хорошо, что в примерно в км ходьбы была муниципальная столовка.Там еда была более менее.

10.08.2021 09:14
- гость -

Жители Алтая не летят, а пролетают как фанера...)

10.08.2021 09:32
- гость -

10.08.2021 09:10
- гость -

Не знаю, отличалась ли чем то столовая санатория от столовой дома отдыха, но в доме отдыха кормили на убой. Приходили на завтрак/обед/ужин, столы уже были накрыты. Стол был на 4-х отдыхающих. На следующий день делали заявку, выбирая из нескольких блюд, чем будем питаться.

10.08.2021 09:40
- гость -

10.08.2021 09:32
- гость -

В нашем барнаульском тоже отлично кормили. Но на черноморском курорте, куда мы ездили, был писец. Там даже не понятно было, что в тарелке. Что-то наподобие икры.

10.08.2021 10:46
гость

Вот интересны эти полумеры по ковиду: с одной стороны вводят обязательную вакцинацию в Алтайском крае (и не только),т.к. ковидных стало очень много, с другой стороны - лети,отдыхай куда хочешь, привози и сам распространяй ковид!!! Не вижу логики...

10.08.2021 10:54
- гость -

Сочи, Турция, Египет тоже самое, что Жигули, Тойота, Ниссан.
Очень сложный выбор

10.08.2021 11:00
- гость -

10.08.2021 10:54
- гость -

Тут ты не попал. АвтоВАЗ уже несколько лет занимает первое место по продажам в РФ.

10.08.2021 11:17
- гость -

10.08.2021 11:00
Так и курорты Краснодарского края лидируют

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