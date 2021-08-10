Девять человек погибли из-за поломки системы подачи кислорода в больнице Владикавказа

Во Владикавказе из-за поломки системы подачи кислорода погибли девять пациентов больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Поломка кислородной системы произошла в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи. Отмечается, что прорыв произошел под землей. Как отметил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, подача кислорода была налажена в течение нескольких минут.

"Буквально через полчаса наладили подачу, магистральную трубу продолжают ремонтировать. Но наладили постоянную подачу кислорода", – заявил он.

Сейчас пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов. Всего по состоянию на 8.00 понедельника в реанимации находились 67 человек, а к аппарату ИВЛ были подключены 13 человек.