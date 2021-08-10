США ввели санкции против трёх компаний из России в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения, а также средств их доставки. Документ размещён на сайте Федреестра США.
Под ограничения попали научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest LLC, а также любые их дочерние структуры. Решение вступило в силу 29 июля.
Санкции запрещают заключение контрактов с участниками списка на закупку любых товаров и технологий, продажу им оружия и выдачу лицензий на покупку товаров, которые попадают под действие экспортного контроля.
Комментарии
Пахан за лужей предъявы кинул.Если что и других накажет.
Если врешь, то нельзя останавливаться, иначе тебя распознают. Если делаешь злодейства и подлости, это правило надо соблюдать вдвойне, иначе все это обрушится на тебя. США знает эти законы психологии и их соблюдает. Старается изо всех сил. Но чувствуется, что этих сил явно не хватает..
Санкции запрещают заключение контрактов
Неофициально как то придется продавать, секретно. От военных контрактов у нас немало в бюджет идет
Как так можно?Вы забыли о свободе и демократии.В натуре.
в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения
Ага. Это они же туда должны поставлять и никто другой! Ни-ни!
Есть такой "журналист и политический обозреватель" Млечин,на эхе часто ошивается.Так он выдал,что сша напали на Ирак в целях предотвращения передачи Саддамом Хусейном секретов и технологий по оружию масового поражения талибам в Афганистане )) Ну а те уж явные террористы... Только откуда и как они появились, сие тайна великая есть.
Ирану, КНДР и Сирии США передавать не может пока не сделают там переворот. А другим США может, но натыкается на конкуренцию из России. Чтобы конкурента убрать США вводят санкции. Это свободная рыночная торговля называется, ты можешь покупать где хочешь, но только в США. У них и со свободой так, говори что хочешь, но про Россию только плохо
Снова против Путинских друзей санкции
Вчера президент Белоруссии Лукашенко А.Г. провёл прекрасную 6-ти часовую пресс-конференцию.На ней он си-эн-эновку за волосья оттаскал и би-би-сичку не пожалел.
10.08.2021 09:16
- гость -
А что ему еще остается? Только на журналистах отрываться) он там белорусским ботинком по столу не стучал?)
Путиным стращал.А у Путина сверхбыстрые лапти-скороходы.В любое время доставят что хочешь.И что не хочешь.
Санкции против бюджета, из которого платят пенсии, стипендии, зарплаты. Может даже тем, кто любит США
Владельцы предприятий беднее не станут, беднее станут рабочие этих предприятий и российский бюджет. Но это не проблема друзей владельцев
беднее станут рабочие этих предприятий и российский бюджет
Ну в этом и идея санкций
Пиндосы о дочерних структурах вспомнили, а о сыновьих позабыли.Ну тупые-е.
10.08.2021 09:37
гость
Владельцы предприятий беднее не станут, беднее станут рабочие этих предприятий и российский бюджет.
Чтой -то не слышал, чтобы другие предприятия стали беднее от санкций. Наоборот. Антей С-500 уже выпустил и проектирует С-600.
Работайте, братья.
Главный разбойник мира пока еще может позволить себе резвиться как ему захочется.
И по настоящему одернуть его может только китай сегодня. Россия опять утрется, но будет говорить что это на пользу бизнесу...
10.08.2021 11:04
- гость -
Чтой -то не слышал, чтобы другие предприятия стали беднее от санкций. Наоборот. Антей С-500 уже выпустил и проектирует С-600
Так надо слушать. Если бы не санкции СП-2, например, мог начать работать полтора года назад. Это десятки миллиардов долларов. В том числе в российский бюджет. На пенсии, стипендии и зарплаты бюджетникам. Вообще не лишние. И еще неизвестно, начнет работать или нет
10.08.2021 12:11
гость
Это десятки миллиардов долларов. В том числе в российский бюджет. На пенсии, стипендии и зарплаты бюджетникам.
Да хватает у нас. ЗВР сейчас 600 млрд, а ФНБ входит в ЗВР. Скорей страдать будет Европа из-за недостатка газа. Хранилища пустые, а до зимы уже недалеко.
10.08.2021 12:25
- гость -
Да хватает у нас
Да судя по пенсиям, стипендиям и зарплатам не сказал бы, что хватает. На зарплаты Газпрома может и хватает. А в бюджет страны миллиарды долларов не помешали бы. А бюджет на эти деньги санкциями наказали
"А бюджет на эти деньги санкциями наказали"
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пусть переживают те, кто этот бюджет пилят. Я туда только отдаю.