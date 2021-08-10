США ввели санкции против трёх компаний из России в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения, а также средств их доставки. Документ размещён на сайте Федреестра США.

Под ограничения попали научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest LLC, а также любые их дочерние структуры. Решение вступило в силу 29 июля.

Санкции запрещают заключение контрактов с участниками списка на закупку любых товаров и технологий, продажу им оружия и выдачу лицензий на покупку товаров, которые попадают под действие экспортного контроля.