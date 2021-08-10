Жительница Ярового решила оговорить знакомого после добровольного секса

45-женщина обвинила жителя Ярового в изнасиловании после добровольной половой связи. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за ложный донос, она всё равно решила оговорить мужчину.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошёл в 2020 году. Впоследствии женщина пояснила, что состава преступления не было, а своего знакомого она оговорила. В настоящее время следствием ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
СКР предупреждает, что заведомо ложный донос о совершённом преступлении является уголовно наказуемым деянием и предусматривает привлечение к уголовной ответственности.
Комментарии
Опаньки.
Ну что, мужики, прежде, чем вступать в связь, задавайте под диктофон вопрос, согласна ли дама. Иначе, потом замучаетесь отмахиваться.
У всех проблем одно начало, сидела женщина скучала...
не обитателям местного ресурса тут ерничать.
10.08.2021 10:40
полина
Всё. Сидим на ветках, молчим.