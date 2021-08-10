Жительница Ярового решила оговорить знакомого после добровольного секса

45-женщина обвинила жителя Ярового в изнасиловании после добровольной половой связи. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за ложный донос, она всё равно решила оговорить мужчину.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошёл в 2020 году. Впоследствии женщина пояснила, что состава преступления не было, а своего знакомого она оговорила. В настоящее время следствием ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

СКР предупреждает, что заведомо ложный донос о совершённом преступлении является уголовно наказуемым деянием и предусматривает привлечение к уголовной ответственности.