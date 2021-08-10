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Новости

Жительница Ярового решила оговорить знакомого после добровольного секса

, ИА "Амител"
Женщина знала об ответственности за ложный донос, но всё равно пошла в полицию
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

45-женщина обвинила жителя Ярового в изнасиловании после добровольной половой связи. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за ложный донос, она всё равно решила оговорить мужчину.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошёл в 2020 году. Впоследствии женщина пояснила, что состава преступления не было, а своего знакомого она оговорила. В настоящее время следствием ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

СКР предупреждает, что заведомо ложный донос о совершённом преступлении является уголовно наказуемым деянием и предусматривает привлечение к уголовной ответственности.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

10.08.2021 08:47
- гость -

Опаньки.

10.08.2021 09:19
- гость -

Ну что, мужики, прежде, чем вступать в связь, задавайте под диктофон вопрос, согласна ли дама. Иначе, потом замучаетесь отмахиваться.

10.08.2021 10:04
Мимоходом

У всех проблем одно начало, сидела женщина скучала...

10.08.2021 10:40
полина

не обитателям местного ресурса тут ерничать.

10.08.2021 10:48
- гость -

10.08.2021 10:40
полина

Всё. Сидим на ветках, молчим.

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