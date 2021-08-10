Занял очередь. В Горно-Алтайске начинающий водитель въехал в павильон АЗС

Начинающий водитель въехал в павильон автозаправки "Газпромнефть" в Горно-Алтайске. Как сообщает в паблик "Инцидент Барнаул", владелец машины мог перепутать педаль газа и тормоза.

О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия уточняются.

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"9 августа на АЗС в Горно-Алтайске произошла нештатная ситуация. Никто из посетителей и персонала АЗС не пострадал. Вызваны сотрудники ГИБДД. В настоящее время АЗС работает в штатном режиме", — рассказали в "Газпромнефть".

Напомним, что 7 августа три человека пострадали в результате тройного ДТП на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров в Барнауле.

Как сообщили в отделении пропаганды краевой столицы, в результате аварии пострадали водители иномарок и 80-летняя женщина – пассажирка отечественного авто. Всех их доставили в городскую больницу для оказания медицинской помощи.