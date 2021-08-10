Занял очередь. В Горно-Алтайске начинающий водитель въехал в павильон АЗС

Начинающий водитель въехал в павильон автозаправки "Газпромнефть" в Горно-Алтайске. Как сообщает в паблик "Инцидент Барнаул", владелец машины мог перепутать педаль газа и тормоза.
О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия уточняются.
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"9 августа на АЗС в Горно-Алтайске произошла нештатная ситуация. Никто из посетителей и персонала АЗС не пострадал. Вызваны сотрудники ГИБДД. В настоящее время АЗС работает в штатном режиме", — рассказали в "Газпромнефть".
Напомним, что 7 августа три человека пострадали в результате тройного ДТП на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров в Барнауле.
Как сообщили в отделении пропаганды краевой столицы, в результате аварии пострадали водители иномарок и 80-летняя женщина – пассажирка отечественного авто. Всех их доставили в городскую больницу для оказания медицинской помощи.
Комментарии
Педали можно перепутать если ты управляешь автомобилем двумя ногами. Правая на газу, левая на тормозе. Тем более если права купил. Есть и такие сверхразумы.
а вдруг он картенгист
10.08.2021 08:17
АБОРИГЕН
Педали можно перепутать если ты управляешь автомобилем двумя ногами. Правая на газу, левая на тормозе. Тем более если права купил. Есть и такие сверхразумы.
что мешает перепутать педали управляя одной ногой? (вопрос не из собственного опыта ) просто интересно, почему Вы так решили
Бывает
10.08.2021 08:33
гость
Я тут ничего не решил, это без меня. Можно перепутать управляя и одной ногой, но вероятность меньше. Не знаю почему, но некоторые утверждают что управлять двумя ногами им удобнее. Это дурь, которая должна выбиваться беспощадно из головы в любой автошколе. Правая отвечает за газ-тормоз, левая за сцепление и никак иначе, остальное от лукавого.
10.08.2021 08:40
Очередная чушь от теоретика, который скорее всего никогда не сидел за рулем. Невозможно ничего выбить из головы. Все манипуляции за рулем выполняются подсознательно на автоматизме, а это вырабатывается только многогодовым опытом. Управляет всеми процессами мозжечок. Если бы человек думал, какую ему нажать педаль каждый раз, а не делал бы это на автоматизме, на принятие решения уходили бы секунды, и ездить бы он мог очень осторожно и медленно. Это и происходит с новичками! Опыт, и только опыт! Практическое вождение в автошкол по-хорошему должно быть очень длительным. Знаю по собственному опыту. Сам спортом занимался нормально и с реакцией, и с координацией, но первый год допускал очень много ошибок, и не знаю, что меня спасало. А жена ( тоже спортсменка и отличница ) сдала экзамен на права с первого раза, но сев первый раз в новую машину, через две секунды перепутала педали! столб был наш! Опыт, а не выбивание дури!
10.08.2021 09:56
Виталий
Ты статью то читал, теоретик? НАЧИНАЮЩИЙ ВОДИТЕЛЬ! О каком подсознании и автоматизме ты тут кукарекаешь? А учитывая как у нас можно получить права, так вообще вопросов никаких нет. Есть опыт, а есть базовые вещи. Вот если его не научили этим базовым вещам, например как порядок обращения к органами управления автомобиля, так и будет у него закреплен неверный навык, который в итоге приводит к таким результатам