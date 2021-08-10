Ввоз сельхозпродукции из стран СНГ в Россию увеличат для стабилизации цен

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
"Правительству Российской Федерации <...> в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объёма ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств", – сказано в сообщении.
ФАС будет проводить постоянный мониторинг цен на продовольствие. Первый доклад ведомство должно представить до 1 сентября, а последующие сдавать каждый квартал.
Ранее губернатор Алтайского края в ходе большой пресс-конференции рассказал, почему цены на продовольственные товары в регионе резко выросли за последние полгода. По словам Виктора Томенко, это общероссийская тенденция. Однако ситуация с ценами в Алтайском крае лучше, чем в других регионах Сибири.
Комментарии
Разрешить из всех стран.
Хоть что-то, что повлияет на жадность продавцов
Завалят теперь морковкой по самые помидоры.
Ввозить. Выход. А производить, вкладывать в собственное развитие. Нет, не слышали, зачем. Пусть другие зарабатывают. А мы почему должны страны своими закупками кормить, поддерживать производство других стран. На что поддерживать, где наши рабочие места, где наш вклад в собственное убитое сельское хозяйство, благодетели, разрешили они ввоз. Все для блага и по просьбе народа?
увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ
Вообще плохо, конечно, что сами вырастить не можем. Гиперзвук можем, а морковку нет. Может в сентябре на выборах поискать того, кто сможет?
10.08.2021 10:08
- гость -
А производить, вкладывать в собственное развитие. Нет, не слышали, зачем.
Что собрался производить? Морковку и свеклу зимой?
Ни разу не чувствовал, что тепличные овощи отличаются от выращенных на открытом воздухе?
Кто будет производить. Нет крестьян, и рабочие заканчиваются. Пить меньше надо.
Да ввозить будем продовольствие, и пусть сдохнет наше сельское хозяйство, зато цены на бензин регулировать не нада, хлопот меньше.
А зачем что то делать если можно ничего не делать, ура.
10.08.2021 11:06
- гость -
А вам нравятся морковка по 60 р, свекла по 90 р или томаты по 200?
Свекла и морковь тупо не доживают до нового урожая. Ввозить так и так придется.
10.08.2021 11:18
- гость -
давайте определимся с понятием.
ВВозить будут как только наш урожай поспеет, или при нехватке с января???
Почему европа жестко ограничивает ввоз продуктов чтобы дать возможность своему фермеру зарабатывать, а у нас сбиваю цену сельхозпроизводителей которая выросла за счет удорожания бензина, техники и всего остального?
10.08.2021 11:23
- гость -
ВВозить будут как только наш урожай поспеет, или при нехватке с января???
Вы не замечали, что осенью обычно на базарах всё своё и по бросовым ценам? Дешевле привезти не смогут.
10.08.2021 11:30
- гость -
в этом году не вижу бросовых цен. Все чертовски подорожало. Стакан ягоды у нас в Барнауле стоит как майонезное ведерко такой же ягоды в Н.Новгороде.
Ранетки , дичку, обрывают на улке и продают .... такого еще не видел.
ввозить можно хоть откуда, но с таким курсом рубля ничего дешёвого всё равно не будет.
вот когда рубль будет стоить как до известных событий в соседней стране, тогда все и подешевеет.
а с дёшевым рублем выгодно только вывозить, что собственно и происходит
10.08.2021 11:38
- гость -
Стакан ягоды у нас в Барнауле стоит как майонезное ведерко такой же ягоды в Н.Новгороде.
Не помню у нас дешевую ягоду. Пособирайте ее для начала среди мошки и комаров. Тем более еще год ковидный, многие и не собирают.
Еще больше все подешевеет, когда рубль будет стоить как до известных событий в 90-е. То есть никогда. Потому что если рубль будет стоить как доллар, у нас средняя зарплата будет 35 тысяч долларов. Никто не будет покупать продукцию у предприятия, на котором рабочие по 50 тысяч долларов получают, потому что эту зарплату они могут получать только насобирав ее с продажи своей продукции, а значит продавая ее по бешеным ценам