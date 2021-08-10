Ввоз сельхозпродукции из стран СНГ в Россию увеличат для стабилизации цен

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"Правительству Российской Федерации <...> в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объёма ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств", – сказано в сообщении.

ФАС будет проводить постоянный мониторинг цен на продовольствие. Первый доклад ведомство должно представить до 1 сентября, а последующие сдавать каждый квартал.

Ранее губернатор Алтайского края в ходе большой пресс-конференции рассказал, почему цены на продовольственные товары в регионе резко выросли за последние полгода. По словам Виктора Томенко, это общероссийская тенденция. Однако ситуация с ценами в Алтайском крае лучше, чем в других регионах Сибири.