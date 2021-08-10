Мужчина с ножом пробрался в детский сад в Санкт-Петербурге

Неизвестный мужчина пробрался на территорию детского сада в Санкт-Петербурге с ножом. Об этом сообщает "Интерфакс".
Инцидент произошёл во время тихого часа. Мужчина зашёл на территорию, минуя охранника, забрался на крышу детской площадки и выкрикивал что-то. По словам очевидцев, горожанин был пьян или имел психическое заболевание.
Через некоторое время он сам ушёл с площадки, а чуть позже был задержан полицией.
"Сегодня около 17 часов сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на улице Столичной в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя Санкт-Петербурга. Он подозревается в том, что несколькими часами ранее незаконно проник на территорию детского сада", – рассказали в региональном МВД.
В результате инцидента пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Красноярске мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса и ранил четырёх человек. После этого злоумышленник пытался нанести увечья себе, но был задержан.
Комментарии
В этих ваших Кудрово и Мурино по другому и быть не может. Нормальный человек никогда там жильё себе не купит.
А этом вашем капитализме нормальных людей становится все меньше
10.08.2021 09:51
- гость -
Дело не в "измах", дурачок-левачок. Чикатило и Головкин родом откуда?
Ах, ну да, мерзко-пакостный аборигеша, деревни то Кудрово и Мурино они же из совка. Хотя постой, они же и при царе были, вот откуда вся эта нечисть берётся
Ты, что, отрицаешь, что капитализм, где человек человеку волк, делает людей добрее и лучше?
10.08.2021 10:15
- гость -
Жители Германии, Франции или Финляндии, рассмеются тебе в твою мерзко-пакостную харю, услышав эти совковые агитки 70-х годов.
На самом деле русские создали свой вариант капитализма по образцу тех картин западной жизни, которые рисовала советская пропаганда. Им внушали, что Запад – это разгул преступности, поголовная коррупция, неприкрытая страсть к наживе, многомиллионный бесправный класс голодающих и кучка злобных, алчных мошенников-капиталистов, попирающих закон. Конечно, даже в самые трудные времена Запад и отдалённо не напоминал такую картину, но русские построили у себя именно этот вариант.
Йен БЭНКС
10.08.2021 10:58
АБОРИГЕН
Этот Йен БЭНКС был хоть раз в России или он знает Россию только по евроТВ?
10.08.2021 11:07
- гость -
Российский "капитализм" так прославился, что вонь от него стоит по всему миру. В этой ситуации очень повезло путинской власти. В Кремле очень хорошо понимают что 80% населения страны это вот такие полунищие доходяги как ты. Которые никогда, никуда не поедут и ничего не увидят. А значит им можно лить через сми отборные помои в голову, без каких либо последствий для этой власти. Для путинской власти важно сохранять этот статус кво как можно дольше.
10.08.2021 11:26
АБОРИГЕН
Бгг. В молоко.
10.08.2021 11:38
- гость -
Ну так старайся в следующий раз, чтобы не мимо кассы.
10.08.2021 11:26
АБОРИГЕН
Которые никогда, никуда не поедут и ничего не увидят.
Что там видеть? Греция горит и, кстати, Россия помогает тушить. Остальную Европу топит.