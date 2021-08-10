Мужчина с ножом пробрался в детский сад в Санкт-Петербурге

Неизвестный мужчина пробрался на территорию детского сада в Санкт-Петербурге с ножом. Об этом сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошёл во время тихого часа. Мужчина зашёл на территорию, минуя охранника, забрался на крышу детской площадки и выкрикивал что-то. По словам очевидцев, горожанин был пьян или имел психическое заболевание.

Через некоторое время он сам ушёл с площадки, а чуть позже был задержан полицией.

"Сегодня около 17 часов сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на улице Столичной в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя Санкт-Петербурга. Он подозревается в том, что несколькими часами ранее незаконно проник на территорию детского сада", – рассказали в региональном МВД.

В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Красноярске мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса и ранил четырёх человек. После этого злоумышленник пытался нанести увечья себе, но был задержан.