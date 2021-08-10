Жители Научного Городка выбрали проект для благоустройства на 2022 год

Жители посёлка Научный Городок выбрали проект для участия в программе местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На обсуждение были вынесены три проекта: асфальтирование ул. Институтская и Телефонная и строительство тротуара от Гоньбинского тракта до дома 17 в п. Научный Городок. В ходе обсуждения было решено остановиться на строительстве тротуара.

Местные жители избрали инициативную группу в составе четырёх человек, которая будет контролировать реализацию проекта. По предварительным данным, на строительство тротуара потребуется 1,769 млн рублей.

Население готово принять участие в софинансировании 7% от общей стоимости, 10 тысяч рублей добавят юридические лица.