Российские власти решили отказаться от запрета на экспорт бензина

Решение о введении запрета на экспорт бензина не поддержали на совещании с вице-премьером Александром Новаком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Жёстких решений принято не было. Звучали рекомендации об увеличении предложения, обеспечении равномерности и регулярности", – сказал собеседник агентства.

Соглашений о заморозке цен с нефтяниками также не приняли.

Напомним, что ранее по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 30 июля стоимость бензина выросла на 0,01%, до 57 349 рублей за тонну, а АИ-95 – на 0,18%, до 58 659 рублей.

В результате власти России задумались о запрете вывоза топлива.