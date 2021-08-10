Российские власти решили отказаться от запрета на экспорт бензина

Решение о введении запрета на экспорт бензина не поддержали на совещании с вице-премьером Александром Новаком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Жёстких решений принято не было. Звучали рекомендации об увеличении предложения, обеспечении равномерности и регулярности", – сказал собеседник агентства.
Соглашений о заморозке цен с нефтяниками также не приняли.
Напомним, что ранее по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 30 июля стоимость бензина выросла на 0,01%, до 57 349 рублей за тонну, а АИ-95 – на 0,18%, до 58 659 рублей.
В результате власти России задумались о запрете вывоза топлива.
Комментарии
Ну то есть весь бензин будет уходить за бугор, потому что туда выгодней, а внутри цены будут расти. Поднять цены на бензин перед выборами это грамотная политика. Как будто ЕР уже смирились и готовы к передаче власти. Или настолько обнаглели, что им плевать на выборы?
Скорее второе... Им пофиг на "выборы"
Электорат выберет ЕР. И не сомневайтесь. Мы такие, какие есть - просчитываемые и внушаемые.
Интересно Путин обеспокоен ?
Вам уже сказали, что семидневную рабочую неделю вводить не будут.
Для победы в выборах, этого уже более чем.
Выборы. Странно.
Какие выборы, какие ЕР, я вас умоляю. Если бы от выборов что то зависило, нас бы не позвали. Будут дальше разворовывать страну и ни кто ничего не сделает пока всё это кобло живо