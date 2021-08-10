Певица МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы

Певица MaкSим опубликовала первый пост после выхода из комы. Артистка появилась в Instagram.

Марина Абросимова поблагодарила врачей больницы, в которой она лежала, а также всех, кто высказывал ей слова поддержки.

MaкSим рассказала, что её перевели из реанимации в обычную палату, но она до сих пор чувствует себя очень слабой. Врачи пока запретили певице давать концерты, поскольку её легким нужно восстанавливаться после болезни.

Напомним, МакSим госпитализировали с пневмонией в одну из московских клиник 16 июня. На тот момент поражение лёгких составляло около 40%. Через несколько дней певице стало хуже, 25 июня у неё обнаружили более 70% поражения лёгких и низкую сатурацию. Врачи ввели Марину Абросимову в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.