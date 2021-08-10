Суд отменил приговор экс-росгвардейцу, которого обвинили в насилии над ребёнком

Центральный окружной военный суд отменил приговор экс-сотруднику Росгвардии, которого осудили на 14 лет за насилие над несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА Новости.
В конце июля дело было возвращено в суд, но дата нового разбирательства пока не указана.
О происшествии стало известно благодаря социальным сетям, в которых появились материалы дела. Указывалось, что обвиняемый затащил в дом 33-летнюю местную жительницу и начал раздевать. Утверждалось, что на крики выбежал её сын-школьник, и мужчина совершил в отношении него действия сексуального характера.
Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 тысяч рублей. Пострадавшие посчитали приговор мягким и решили его оспорить.
Комментарии
Условно теперь наверное дадут
штраф 20 тысяч? не 200? Ему бы палку в задний проход.
ну вот,чел работу на дом взял,а его на кичу...
затащил в дом 33-летнюю местную жительницу и начал раздевать
Это же попытка изнасилования, это уже лет пять
мужчина совершил в отношении него действия сексуального характера
Надо психолога найти, который ему разрешение на работу в Росгвардию давал
10.08.2021 12:05
гость
Так в эти структуры нормальные разве пойдут? Женщин в грудь кулаком бить, в живот пинать, бить безоружных дубинками и насиловать...
Видимо тоже забрало запотело...