Суд отменил приговор экс-росгвардейцу, которого обвинили в насилии над ребёнком

Центральный окружной военный суд отменил приговор экс-сотруднику Росгвардии, которого осудили на 14 лет за насилие над несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце июля дело было возвращено в суд, но дата нового разбирательства пока не указана.

О происшествии стало известно благодаря социальным сетям, в которых появились материалы дела. Указывалось, что обвиняемый затащил в дом 33-летнюю местную жительницу и начал раздевать. Утверждалось, что на крики выбежал её сын-школьник, и мужчина совершил в отношении него действия сексуального характера.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 тысяч рублей. Пострадавшие посчитали приговор мягким и решили его оспорить.