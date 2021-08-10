Стало известно, сколько получат российские спортсмены за медали Олимпийских игр в Токио

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о том, сколько получат российские олимпийцы за медали, привезённые из Токио. Его слова передаёт Offshoreview.
По предварительной информации, за золотую медаль спортсменам выплатят четыре миллиона рублей, за серебро – 2,5 миллиона, а обладатели бронзовых медалей могут рассчитывать на бонус в размере 1,7 миллиона рублей.
Отмечается, что для обладателей нескольких олимпийских наград эти выплаты будут суммироваться.
В России также действует система, в которой атлеты получают не только денежные вознаграждения, но и другие блага.
Напомним, что на Олимпийских играх в Токио сборная России заняла пятое место в общем медальном зачёте. Всего у россиян 71 награда.
Комментарии
Нехилые премиальные. Даже если 4 миллиона разделить на 4 года и на 12 месяцев, получится + 80к к зарплате.
Вот только чтобы вырастить чемпиона, нужны такие траты с 5 лет жизни ребенка, что никакие 4 млн не окупят. А если ребенок им не станет, вообще сплошной убыток.
вполне себе можно купить тренажер чтобы стрелять метко
а тренеры чемпионов олимпийских сколько зарабатывают?
из чьего кармана этиденьги???
с какого это за мои налоги будут жировать на миллионы эти спортсмены?
10.08.2021 12:05
- гость -
ну 4 миллонов много не нажируешь. Квартиру купить. ну может на машину останеться
10.08.2021 12:20
- гость -
олимпиада каждые 4 года. За медали чемпионатов мира и европы тоже платят.
>10.08.2021 12:05
Сколько налогов вы заплатили с зп 20 тыс рублей? 30 тыс. за год? поди еще и налоговый вычет использовали на что либо. Бюджет пополняют в основном гигантские компании типа сбера, газпрома, роснефти. А ндфл-ка капля в море. Плюс еще эти компании могут напрямую из своей прибыли выделять деньги на подарки, если они спонсоры мероприятий и бюджет может вообще не пострадать.
Денег в стране нет только на лечение больных детей, для которых единственный способ выжить - позорнейший для любой цивилизованной страны и для любого уважающего себя народа сбор подаяния через телевизор.
Что касается спорта, то они давным-давно выродился в цирк, полностью построенный на химии, что радикально снижает продолжительность жизни циркачей, обрекая их на ранний алкоголизм и наркоманию.
10.08.2021 12:26
- гость -
другими словами : налоги с распродаваемых ресурсов земель российских никаким боком к народу не относятся? или банки жирующие на высоких процентах по кредитам с нашего населения это тоже к народу не относится?
В Великой и Могучей эти выплаты меньше, чем в большинстве других бывших республиках СССР
10.08.2021 12:42
- гость -
какие выплаты меньше?
а количество медалистов у бывших республик по одному???
ТК Инфобомба:
О проигрыше наших гимнасток израильтянке. Ирина Винер - гражданка Израиля с апреля 2000 года. Руководит Всероссийской федерацией художественной гимнастики. Винер выдан израильский ID (теудат-зеут) 317908085. В документе имя אירינה. Фамилия וינר. Регистрация: город Холон, улица מעלות, дом 9-#. У израильтянки сидевший за изнасилование муж, миллиардер Алишер Усманов. Супруги финансируют федерацию художественной гимнастики Израиля.
"Бюджет пополняют в основном гигантские компании типа сбера, газпрома, роснефти. А ндфл-ка капля в море."
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А они не на россиянах зарабатывают, не наш общий газ и нефть продают? А НДС в цене любого товара и услуги не россияне платят? А акцизы?
что возбудились. вперед и с песней. кто вам мешает стать олимпийским чемпионом и получить премию. эти медали пропитаны потом, кровью, нервами, здоровьем чемпионов.
у нас за просто так не дают деньги.