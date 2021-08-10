Стало известно, сколько получат российские спортсмены за медали Олимпийских игр в Токио

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о том, сколько получат российские олимпийцы за медали, привезённые из Токио. Его слова передаёт Offshoreview.

По предварительной информации, за золотую медаль спортсменам выплатят четыре миллиона рублей, за серебро – 2,5 миллиона, а обладатели бронзовых медалей могут рассчитывать на бонус в размере 1,7 миллиона рублей.

Отмечается, что для обладателей нескольких олимпийских наград эти выплаты будут суммироваться.

В России также действует система, в которой атлеты получают не только денежные вознаграждения, но и другие блага.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио сборная России заняла пятое место в общем медальном зачёте. Всего у россиян 71 награда.