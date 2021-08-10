Застройщик скандального ЖК на улице Гущина планирует возобновить стройку

Компания "Регионстрой" намерена добиться возобновления строительства дома на ул. Гущина, 150/18, между двумя высотками. Девелопер 5 августа подал в суд на мэрию, которая запретила возведение ЖК, сообщает ИА "Банкфакс".
Пока Арбитражный суд не раскрывает подробности иска. Известно только, что он касается признания ненормативных правовых актов недействительными. К разбирательству в качестве третьего лица привлечена компания "Сибирская негосударственная экспертиза", которая анализировала проект.
По информации руководителя фирмы Елены Прокопенко, "Регионстрой" через суд может добиваться отмены запрета на возведение ЖК. Его в середине июня наложил комитет по архитектуре, строительству и развитию Барнаула: ведомство аннулировало свой же приказ о выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома.
Что известно о площадке?
В начале апреля 2021 года жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Горожане обратились к депутатам, общественникам и чиновникам, ведь ЖК возводят на пятачке между двумя высотками, и окна существующих домов будут упираться в стену.
В середине апреля прокуратура обязала краевую градостроительную инспекцию проверить, законно ли мэрия разрешила строительство дома на ул. Гущина, 150/18. По словам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, в проекте ЖК выявлены нарушения, а потому комитет по строительству и архитектуре не должен был выдавать разрешение на работы.
В середине июня мэрия запретила стройку.
Какой дом хотел возвести "Регионстрой"?
На участке между двумя высотками (на ул. Гущина, 150/3 и 150/4) девелопер планировал возвести девятиэтажный дом на 44 квартиры. В нём смогут проживать 78 человек. У ЖК запроектирован подземный паркинг на 28 машино-мест.
Комментарии
А как разрешение выдали? Если оно с нарушением? Или так у нас разрешения неглядя выдают?
По словам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова
откуда он вылез, человек который не может похвастаться своими ДОСТОЙНЫМИ реализованными проектами, и начал выплескивать на всех свою нереализованность. Такой же как и Боженко, архитектор без проектов.
Застройщик скандального ЖК на улице Гущина планирует возобновить стройку
А стаканом по автомобилю?
Регионстрой! Большинство поддерживает Вас!
Я считаю, что лучшим решением будет построить на этом участке храм. Там до ближайшего храма очень далеко, а район большой.
И людям польза, и претендовать на участок больше никто не сможет
Чем то напоминает историю дома на молодежной, где Горбунов зем выкупилу подъезда, только тут пока остановили ненадолго
10.08.2021 12:09
Виктор
А какая польза? Что колокола прямо в окна звенеть будут? Очень сомнительная польза. Я уж не говорю о тех кому этот древнесимитских фольклор до фонаря.
Они (Регионстрой) может быть оплатили за это (за разрешение) , а их кинули. Их понять можно.
10.08.2021 12:17
АБОРИГЕН
А польза в том, что не придётся добираться за тридевять земель до Собора Александра Невского на Антона Петрова или до Андреевской церкви на Озёрной. У жителей этого густонаселённого района появится храм в пешей доступности
не придётся добираться за тридевять земель до Собора Александра Невского на Антона Петрова или до Андреевской церкви на Озёрной.
ты дальше выселок не выбирался никогда? оттуда до чкалова-ленина идти 15 минут
10.08.2021 12:23
Виктор
Вот о чем и речь. Польза чуть меньше чем нулевая.
10.08.2021 12:27
- гость -
Вы перепутали темы. Эта новость про район Кардиоцентра. Обсуждение строительства высотки в центре идёт несколькими новостями раньше
10.08.2021 12:32
АБОРИГЕН
Ну смотрите:
высотка — это польза только для застройщика;
парковка — это польза только для жителей пары домов;
а храм — это польза для всех православных людей, живущих от Докучаева до Северо-Западной и от Эмилии Алексеевой до Георгия Исакова.
Множеству людей, а не только кому-то одному или группе жителей.
К тому же храм будет порукой в том, что на этом месте больше никто ничего не возведёт, и окажет влияние на дух всего района. Например, напиться, наорать на супруга, прогулять школу, изменить жене, кинуть стакан из окна морально намного сложнее, когда рядом храм
кинуть стакан из окна морально намного сложнее, когда рядом храм
Может и машины рядом с храмом ставить не будут. А может наоборот
10.08.2021 12:43
Виктор
Упорно игнорируется "слон в комнате". У местных жителей надо спросить, согласны ли они по выходным звон колокольный в восемь утра слушать или нет? Я думаю нет, даже если они упоратые наглухо. Ничего там строить не надо. сделать общественное пространство и всё.
гостю (10.08.2021 11:57)
https://www.amic.ru/news/484509/
«Комитетом по архитектуре, строительству и развитию Барнаула отменён приказ о выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу ул. Гущина 150/18, – уточнили в пресс-службе мэрии. – Соответствующий приказ подписал председатель комитета Антон Воробьёв. В городской администрации уточнили, что основанием для такого решения послужило предписание градостроительной инспекции Алтайского края.»
Значит, были у градостроительной инспекции аргументы, с которыми мэрия была вынуждена согласиться
Например, напиться, наорать на супруга, прогулять школу, изменить жене, кинуть стакан из окна морально намного сложнее, когда рядом храм
бггг
то то я смотрю в районе возле покровского сплошь святые проживают. да и каждый кто на спартака оказывается сразу ощущает как ему нимб давить начинает.
надо построить там двухэтажное здание - на первом этаже кабак, на втором - бордель, под зданием - парковка... Все будут довольны
Калмыков Серёга, хороший парень, из самых простых людей, как и мы с вами. Не Ракшин, не Селф. В связях с депутатами не замечен. В 90-е годы занимался взаимозачётами в Алтайэнерго, чего-то смог скопить, потом торговал разной сантехникой и стройматериалами.
Ну ведь не Селф и не Ракшин. Хочет построить домик для простых людей.
10.08.2021 13:34
Лёха
Зачем будучи хорошим и простым парнем, Серёга Калмыков хочет сгандобить эту залепуху между домами? Ну бред же!
Ну так дайте ему в нагрузку озеро. И вопрос решен.
Ну так дайте ему в нагрузку озеро. И вопрос решен.
одним уже варежку на южном дали....
Там очень большие вложения в благоустройство озера. Он наверное откажется. Ну а раз откажется, значит и вопрос решён.
Представитель капитализма, современный буржуйчик, хочет получить прибыль.
И он будет этого добиваться, когда видит 300 процентов прибыли. И пофиг ему ваши писульки на амике
Такой кусок пирога хотели утащить у застройщика. Ну теперь посмотрим кто кого. Жаль что тень падает на таких добросовестных людей как Воробьев. Дать -забрать, опять дать? Ну это не дело товарищи, это уже на проституцию смахивает.
Стройте, братья, специально другие варианты пока не смотрим, этот домик понравился.