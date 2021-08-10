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Новости

Застройщик скандального ЖК на улице Гущина планирует возобновить стройку

, ИА "Амител"
Девелопер готов судиться с мэрией, чтобы продолжить работы
Проект застройки на ул. Гущина / Фото: 'Регионстрой'

Проект застройки на ул. Гущина / Фото: "Регионстрой"

Компания "Регионстрой" намерена добиться возобновления строительства дома на ул. Гущина, 150/18, между двумя высотками. Девелопер 5 августа подал в суд на мэрию, которая запретила возведение ЖК, сообщает ИА "Банкфакс".

Пока Арбитражный суд не раскрывает подробности иска. Известно только, что он касается признания ненормативных правовых актов недействительными. К разбирательству в качестве третьего лица привлечена компания "Сибирская негосударственная экспертиза", которая анализировала проект.

По информации руководителя фирмы Елены Прокопенко, "Регионстрой" через суд может добиваться отмены запрета на возведение ЖК. Его в середине июня наложил комитет по архитектуре, строительству и развитию Барнаула: ведомство аннулировало свой же приказ о выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома.

Что известно о площадке?

В начале апреля 2021 года жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Горожане обратились к депутатам, общественникам и чиновникам, ведь ЖК возводят на пятачке между двумя высотками, и окна существующих домов будут упираться в стену.

В середине апреля прокуратура обязала краевую градостроительную инспекцию проверить, законно ли мэрия разрешила строительство дома на ул. Гущина, 150/18. По словам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, в проекте ЖК выявлены нарушения, а потому комитет по строительству и архитектуре не должен был выдавать разрешение на работы.

В середине июня мэрия запретила стройку.

Какой дом хотел возвести "Регионстрой"?

На участке между двумя высотками (на ул. Гущина, 150/3 и 150/4) девелопер планировал возвести девятиэтажный дом на 44 квартиры. В нём смогут проживать 78 человек. У ЖК запроектирован подземный паркинг на 28 машино-мест.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

10.08.2021 11:53
- гость -

А как разрешение выдали? Если оно с нарушением? Или так у нас разрешения неглядя выдают?

10.08.2021 11:57
- гость -

По словам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова
откуда он вылез, человек который не может похвастаться своими ДОСТОЙНЫМИ реализованными проектами, и начал выплескивать на всех свою нереализованность. Такой же как и Боженко, архитектор без проектов.

10.08.2021 12:00
гость

Застройщик скандального ЖК на улице Гущина планирует возобновить стройку

А стаканом по автомобилю?

10.08.2021 12:08
житель Барнаула

Регионстрой! Большинство поддерживает Вас!

10.08.2021 12:09
Виктор

Я считаю, что лучшим решением будет построить на этом участке храм. Там до ближайшего храма очень далеко, а район большой.

И людям польза, и претендовать на участок больше никто не сможет

10.08.2021 12:09
- гость -

Чем то напоминает историю дома на молодежной, где Горбунов зем выкупилу подъезда, только тут пока остановили ненадолго

10.08.2021 12:17
АБОРИГЕН

10.08.2021 12:09
Виктор
А какая польза? Что колокола прямо в окна звенеть будут? Очень сомнительная польза. Я уж не говорю о тех кому этот древнесимитских фольклор до фонаря.

10.08.2021 12:20
- гость -

Они (Регионстрой) может быть оплатили за это (за разрешение) , а их кинули. Их понять можно.

10.08.2021 12:23
Виктор

10.08.2021 12:17
АБОРИГЕН

А польза в том, что не придётся добираться за тридевять земель до Собора Александра Невского на Антона Петрова или до Андреевской церкви на Озёрной. У жителей этого густонаселённого района появится храм в пешей доступности

10.08.2021 12:27
- гость -

не придётся добираться за тридевять земель до Собора Александра Невского на Антона Петрова или до Андреевской церкви на Озёрной.

ты дальше выселок не выбирался никогда? оттуда до чкалова-ленина идти 15 минут

10.08.2021 12:32
АБОРИГЕН

10.08.2021 12:23
Виктор
Вот о чем и речь. Польза чуть меньше чем нулевая.

10.08.2021 12:34
Виктор

10.08.2021 12:27
- гость -

Вы перепутали темы. Эта новость про район Кардиоцентра. Обсуждение строительства высотки в центре идёт несколькими новостями раньше

10.08.2021 12:43
Виктор

10.08.2021 12:32
АБОРИГЕН

Ну смотрите:

высотка — это польза только для застройщика;

парковка — это польза только для жителей пары домов;

а храм — это польза для всех православных людей, живущих от Докучаева до Северо-Западной и от Эмилии Алексеевой до Георгия Исакова.

Множеству людей, а не только кому-то одному или группе жителей.

К тому же храм будет порукой в том, что на этом месте больше никто ничего не возведёт, и окажет влияние на дух всего района. Например, напиться, наорать на супруга, прогулять школу, изменить жене, кинуть стакан из окна морально намного сложнее, когда рядом храм

10.08.2021 12:56
гость

кинуть стакан из окна морально намного сложнее, когда рядом храм

Может и машины рядом с храмом ставить не будут. А может наоборот

10.08.2021 12:58
АБОРИГЕН

10.08.2021 12:43
Виктор
Упорно игнорируется "слон в комнате". У местных жителей надо спросить, согласны ли они по выходным звон колокольный в восемь утра слушать или нет? Я думаю нет, даже если они упоратые наглухо. Ничего там строить не надо. сделать общественное пространство и всё.

10.08.2021 13:02
faktograf22

гостю (10.08.2021 11:57)

https://www.amic.ru/news/484509/

«Комитетом по архитектуре, строительству и развитию Барнаула отменён приказ о выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу ул. Гущина 150/18, – уточнили в пресс-службе мэрии. – Соответствующий приказ подписал председатель комитета Антон Воробьёв. В городской администрации уточнили, что основанием для такого решения послужило предписание градостроительной инспекции Алтайского края.»

Значит, были у градостроительной инспекции аргументы, с которыми мэрия была вынуждена согласиться

10.08.2021 13:08
- гость -

Например, напиться, наорать на супруга, прогулять школу, изменить жене, кинуть стакан из окна морально намного сложнее, когда рядом храм


бггг
то то я смотрю в районе возле покровского сплошь святые проживают. да и каждый кто на спартака оказывается сразу ощущает как ему нимб давить начинает.

10.08.2021 13:24
- гость -

надо построить там двухэтажное здание - на первом этаже кабак, на втором - бордель, под зданием - парковка... Все будут довольны

10.08.2021 13:34
Лёха

Калмыков Серёга, хороший парень, из самых простых людей, как и мы с вами. Не Ракшин, не Селф. В связях с депутатами не замечен. В 90-е годы занимался взаимозачётами в Алтайэнерго, чего-то смог скопить, потом торговал разной сантехникой и стройматериалами.
Ну ведь не Селф и не Ракшин. Хочет построить домик для простых людей.

10.08.2021 13:47
АБОРИГЕН

10.08.2021 13:34
Лёха
Зачем будучи хорошим и простым парнем, Серёга Калмыков хочет сгандобить эту залепуху между домами? Ну бред же!

10.08.2021 13:50
Лёха

Ну так дайте ему в нагрузку озеро. И вопрос решен.

10.08.2021 13:56
Урбаниздко

Ну так дайте ему в нагрузку озеро. И вопрос решен.

одним уже варежку на южном дали....

10.08.2021 13:59
Лёха

Там очень большие вложения в благоустройство озера. Он наверное откажется. Ну а раз откажется, значит и вопрос решён.

10.08.2021 14:33
- гость -

Представитель капитализма, современный буржуйчик, хочет получить прибыль.
И он будет этого добиваться, когда видит 300 процентов прибыли. И пофиг ему ваши писульки на амике

10.08.2021 14:37
- гость -

Такой кусок пирога хотели утащить у застройщика. Ну теперь посмотрим кто кого. Жаль что тень падает на таких добросовестных людей как Воробьев. Дать -забрать, опять дать? Ну это не дело товарищи, это уже на проституцию смахивает.

10.08.2021 16:37
- гость -

Стройте, братья, специально другие варианты пока не смотрим, этот домик понравился.

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