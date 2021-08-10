Застройщик скандального ЖК на улице Гущина планирует возобновить стройку

Компания "Регионстрой" намерена добиться возобновления строительства дома на ул. Гущина, 150/18, между двумя высотками. Девелопер 5 августа подал в суд на мэрию, которая запретила возведение ЖК, сообщает ИА "Банкфакс".

Пока Арбитражный суд не раскрывает подробности иска. Известно только, что он касается признания ненормативных правовых актов недействительными. К разбирательству в качестве третьего лица привлечена компания "Сибирская негосударственная экспертиза", которая анализировала проект.

По информации руководителя фирмы Елены Прокопенко, "Регионстрой" через суд может добиваться отмены запрета на возведение ЖК. Его в середине июня наложил комитет по архитектуре, строительству и развитию Барнаула: ведомство аннулировало свой же приказ о выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома.

Что известно о площадке?

В начале апреля 2021 года жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Горожане обратились к депутатам, общественникам и чиновникам, ведь ЖК возводят на пятачке между двумя высотками, и окна существующих домов будут упираться в стену.

В середине апреля прокуратура обязала краевую градостроительную инспекцию проверить, законно ли мэрия разрешила строительство дома на ул. Гущина, 150/18. По словам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, в проекте ЖК выявлены нарушения, а потому комитет по строительству и архитектуре не должен был выдавать разрешение на работы.

В середине июня мэрия запретила стройку.

Какой дом хотел возвести "Регионстрой"?

На участке между двумя высотками (на ул. Гущина, 150/3 и 150/4) девелопер планировал возвести девятиэтажный дом на 44 квартиры. В нём смогут проживать 78 человек. У ЖК запроектирован подземный паркинг на 28 машино-мест.