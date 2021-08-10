Шестеро детей утонули на водоёмах Алтайского края с начала года

Начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Субочев рассказал о том, что с начала года в регионе на водоёмах погибло шестеро детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"С начала года мы зарегистрировали 32 происшествия, в результате которых погибли 35 человек, в том числе – шестеро детей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то там цифра была больше – 59 происшествий, 61 погибший, 11 из которых – дети", – отметил Субочев.

По его словам, из-за коронавируса в регионе люди стали меньше тонуть. Это связано с тем, что многие остаются отдыхать дома. Специалист также отметил, что в прошлом году ситуация на водоёмах была хуже, поскольку граждане проводили больше времени на несанкционированных пляжах.

Субочев добавил, что чаще всего в историях об утоплении фигурируют реки Ануй, Чумыш и Алей. Все эти реки, по словам спасателя, "сложные по гидрологии".