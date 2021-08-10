Виктор Томенко отправился в Тальменский район с рабочей поездкой

Виктор Томенко обсудит с руководством Тальменского района вопросы строительства социально значимых объектов. Глава региона отправился в рабочую поездку, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Томенко уже посетил многофункциональную спортивную площадку в Озерках, на строительство которой потратили 3,5 миллиона рублей.

В Озерках закончили благоустройство Центральной площади (стоимость проекта превышает 4 миллиона рублей) и приступили к благоустройству сквера в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Предусмотрено обустройство центральной аллеи, велосипедной и пешеходных дорожек, велопарковки, газонов и освещения.

Позднее Виктор Томенко посетит новый детский сад, строящуюся школу и объекты водоснабжения в Тальменке.