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Виктор Томенко отправился в Тальменский район с рабочей поездкой

, ИА "Амител"
Глава региона обсудит социально значимые объекты
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Виктор Томенко обсудит с руководством Тальменского района вопросы строительства социально значимых объектов. Глава региона отправился в рабочую поездку, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Томенко уже посетил многофункциональную спортивную площадку в Озерках, на строительство которой потратили 3,5 миллиона рублей.

В Озерках закончили благоустройство Центральной площади (стоимость проекта превышает 4 миллиона рублей) и приступили к благоустройству сквера в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Предусмотрено обустройство центральной аллеи, велосипедной и пешеходных дорожек, велопарковки, газонов и освещения.

Позднее Виктор Томенко посетит новый детский сад, строящуюся школу и объекты водоснабжения в Тальменке.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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